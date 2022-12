Feuerwerk am Strand der neuen Heimat

Sonnenschein von Mai bis Ende November, die Mittagspause am Pool genießen und so viel Zeit wie möglich in der Natur verbringen – für Ralf und Carola Gravermann ist in diesem Jahr ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Die beiden ehemaligen Gescheraner sind im April nach Portugal an die Algarve ausgewandert. Ihren Entschluss haben sie auch ein Dreivierteljahr später nicht bereut. „Wir sind sehr glücklich hier“, schwärmt Carola Gravermann. „Das hier ist unsere neue Heimat.“

Carola und Ralf Gravermann sind in diesem Jahr nach Portugal an die Algarve ausgewandert

Traumhafte Sonnenuntergänge an der Algarve haben (v.l.) Ralf und Carola Gravermann schon viele gesehen. Auch heute zieht es die beiden ehemaligen Gescheraner mit ihren langjährigen portugiesischen Freunden zur Silvesterparty an den Strand.

Schon beim ersten Urlaub 1996 in Carvoeiro hatte sich das Ehepaar direkt in den Ort verliebt. „Viele Urlaube an verschiedenen Orten in Portugal folgten, und uns war klar: Hier wollen wir so schnell wie möglich für immer bleiben“, erinnert sich die Auswanderin.

Nun ist der Plan, in ein anderes Land zu ziehen, ein Traum, den sich viele erst in der Rente erfüllen. Doch so lange wollten die Gravermanns nicht warten. „Ausschlaggebend war, dass in jüngster Vergangenheit liebe Menschen aus unserem Bekanntenkreis schwer erkrankt oder sogar verstorben sind, bevor sie ihren Ruhestand genießen konnten“, betont Ralf Gravermann. „Daher haben wir jetzt die Chance genutzt“, fügt der IT-Fachmann hinzu, der bei der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg beschäftigt ist und zum größten Teil im Home-Office arbeiten kann.

Ein Jahr der Planungen ging ins Land, dann an Karfreitag ging es los – mit dem eigenen Wagen. „Wir hatten uns eine gemütliche Vier-Tagestour über Belgien, Frankreich und Spanien ausgearbeitet und sind recht entspannt am Ostermontag nach circa 2800 Kilometern am Ziel angekommen“, berichtet der gebürtige Gescheraner. Mit dem Umzug haben die beiden einen deutschen Spediteur betraut, der seit 20 Jahren an der Algarve lebt. „Schnell und unkompliziert“ hatten sie ihr wichtigstes Hab und Gut nach Carvoeiro transportiert bekommen. Sämtliche Behördengänge wie die Ummeldung des Autos verliefen reibungslos. „Die Menschen hier sind sehr nett, hilfsbereit und tolerant Zuwanderern gegenüber“, strahlt Carola Gravermann, die sich selbst ehrenamtlich jahrelang um Zugewanderte im Bunten Haus in Gescher kümmerte. Und auch mit der Sprache klappt es gut. „Allerdings sind das Sprechtempo und der Dialekt der Algarvios eine Herausforderung. Wir lernen fleißig weiter“, meint die gebürtige Ostfriesin. „Alternativ kann man überall mit Englisch weiterkommen.“

Zweifel oder gar kalte Füße hatten die beiden Portugal-Fans nie. „Allerdings gab es bei den Verabschiedungen sehr emotionale Momente“, blickt Ralf Gravermann zurück. Da wegen der Pandemie im April keine große Abschiedsparty stattfinden konnte, haben sich die beiden in mehreren Etappen verabschiedet. „Die einzelnen Begegnungen mit Familie und Freunden haben uns klargemacht, was wir in Gescher all die Jahre genießen konnten“, findet der Sportler vom SV Gescher. Besonders beeindruckt habe die beiden die Verabschiedung von den Freunden der Tischtennisabteilung, mit denen Ralf Gravermann seit über 50 Jahren verbunden ist und natürlich von „seinem“ SV/FSV-Elferrat, dem er als Sitzungspräsident seit 26 Jahren angehört. „Den dort überreichten Film mit Beiträgen von vielen Wegbegleitern dieser Zeit kann man wohl als das perfekte Abschiedsgeschenk bezeichnen“, freut sich der Elferratspräsident.

Neue Kontakte haben die Gravermanns aber längst geknüpft. So haben sie an Weihnachten mit ihrem Nachbarn José einen kleinen Umtrunk genossen und feiern heute mit ihren langjährigen Freunden am Strand – 800 Meter von ihrer Wohnung entfernt – bei einem großen Feuerwerk ins neue Jahr hinein. Und für dieses wünschen sich die beiden für sich und ihre Lieben vor allem Gesundheit. „Alles andere lassen wir entspannt auf uns zukommen“, blickt Ralf Gravermann voraus.

Und der nächste Besuch in Gescher? „Als noch amtierender Karnevalsprinz des SV Gescher werden wir natürlich alle dazugehörigen Veranstaltungen besuchen“, kündigt der Elferratspräsident einen Besuch im Januar an. Und natürlich lassen sich die beiden Jecken dann auch den Gescheraner Straßenkarneval am 5. Februar nicht entgehen. So folgen sie doch immer mal wieder gerne dem Ruf der alten Heimat.