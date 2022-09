Firmenschau mit Oldtimern und Popcorn

Hüpfen, Segway und Autorennen am Monitor fahren, Kickern, Bälle fangen, Oldtimer gucken, Waffeln, Eis und Popcorn essen und Lose kaufen für die Aktion Herzensträume: Die Gewerbeschau an der Schuckertstraße in Gescher war am Sonntag ein großer Erfolg. Schon zu Beginn strömten die ersten Besucher zu den Firmen – und das hielt den ganzen Tag an.

„Wir sind sehr zufrieden“, sagte Rainer Lanvermann, der mit Thomas Seeger und dessen Sohn Marcel die Idee zu diesem Schautag hatte. „Es hat sofort funktioniert, weil wir hier an der Schuckertstraße alle zusammen sind und alle sofort auf Anfrage mitmachten. Ich bin überrascht von der Dynamik“, zeigt sich Thomas Seeger frohgelaunt. Das Motto aller Unternehmen: planen, anpacken, machen. Und sie versprachen bereits am Sonntag: Bis zur nächsten Gewerbeschau soll es nicht wieder 24 Jahre dauern. Seeger hatte eigentlich sein Fliesenlegergeschäft in den Räumen mit Fliesenhändler Rainer Lanvermann vorstellen wollen – an einem Tag der offenen Tür. Daraus wurde eine große Firmen-Präsenz von 17 Unternehmen. Selbst Heizung und Sanitär Wortmann zog es für einen Tag von der Gartenstraße ins Gewerbegebiet Süd – obwohl die Branche in der Energiekrise derzeit absolut keine Werbung für sich machen müsste. „Alle wollen von Öl und Gas weg und Wärmepumpen“, sagte Dieter Wortmann. Lieferzeit: ein Jahr. Und der Chef stellte gleich die Unternehmensnachfolgerin vor: Tochter Jana.

Philipp Brüggenbrock (15) war mit den Kumpeln Gustav und Max gekommen und erklärte bei Opel Twyhues Besuchern das Fahren per Segway vom TÜV – und wie die Balance zu halten ist. „Gar nicht so schwer, wenn man sich eingewöhnt hat.“ Und Jörg Twyhues hatte vier alte Opel aus seinem Besitz in die Halle gestellt, die bei jedem Oldtimerfan Augenfunkeln verursachen dürften: einen Kommodore (Baujahr 1970), einen GT (1971), einen Kadett (1977) und einen GTE (1975).

Anja Vierhaus, Marlon Wegener und Julian Thiemann vom DRK-Ortsverein Gescher hatten Sanitätsdienst. Das Trio ließ sich gerade mit Michaela Soppe vom gleichnamigen Küchenstudio ablichten, und wenige Sekunden später spuckte der Drucker das Foto aus. Im Zelt war es eng: 300 Preise waren aufgebaut und die Lostrommel ratterte zugunsten der Benefizaktion Herzensträume. Vorsitzender Stephan Kallaus macht mit dem Verein und der Stretchlimousine Träume für schwerkranke Kinder, Jugendliche und Erwachsene wahr. „Das war uns ganz wichtig, für Herzensträume zu sammeln“, betonte Rainer Lanvermann.