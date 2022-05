Fit bleiben und Umwelt schonen

Gescher

Bewundernde und zuweilen staunende Blicke zieht Egon Kraft auf sich, wenn er mit seinem besonderen Gefährt unterwegs ist. „Radfahren ist für mich total bequem, seitdem ich mir ein Liegefahrrad zugelegt habe“, sagt der Rentner. Damit ist der 65-Jährige jeden Tag auf drei Rädern in der City der Glockenstadt und auch in Bauerschaften und Nachbarorten unterwegs. In Gescher gehört er damit zu den wenigen Fahrern eines solchen Trikes, das es in zwei Bauformen gibt.

Von Manuela Reher