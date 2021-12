Fitnessgeräte für den Gabentisch

Jeder Tag bringt neue Überraschungen - auch für den Einzelhandel und dessen Kunden, und das mitten im Weihnachtsgeschäft. Geschäftsmann Theo Gödde, Inhaber des Schuh- und Sportgeschäfts in der Hofstraße, lässt sich davon nicht beeindrucken. Auch wenn Bund und Länder sich jetzt darauf geeinigt haben, die 2G-Regel bundesweit auf den Einzelhandel auszuweiten. Laut der neuen Corona-Schutzverordnung muss er heute damit beginnen, die Nachweise über eine Corona-Schutzimpfung oder Genesung von einer Corona-Infektion bei seinen Kunden zu kontrollieren.

„Der Online-Verkauf geht bei uns durch die Decke“, freut sich Gödde. Kleine Fitness-Geräte wie Hanteln, Springseile oder Hula-Hoop-Reifen würden aktuell oft nachgefragt. „Der Bestell-Boom hat sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt“, sagt Gödde. Mit dem Online-Geschäft sei er unabhängig von allen Beschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht habe und noch mit sich bringe. Der Einzelhändler setzt auch auf telefonische Beratung und einen eigenen Lieferservice.

Was die Corona-Pandemie den Einzelhändlern abverlange, gelte auch für die Kundschaft. „In diesen schwierigen Zeiten muss der Kunde flexibel sein“, betont Gödde. Wer bis zum vierten Advent bestelle, könne sichergehen, dass alles rechtzeitig auf dem Gabentisch lande, ob es sich nun um Softbälle, Hanteln, Mini-Trampoline oder Gymnastikmatten handele. All das liege aktuell voll im Trend.

Simone Frentrup, Inhaberin des Modegeschäfts Peoples Fashion, hat festgestellt, dass sich bei den Kunden bereits viel Routine eingespielt hat. Die Kunden würden es genießen, ihre Einkäufe diesmal vor Weihnachten im stationären Handel zu erledigen. Das sei im vergangenen Jahr bekanntlich nicht möglich gewesen. Strickkleider, die aktuell im Trend liegen, und Strickjacken und vieles mehr können die Kunden direkt vor Ort anprobieren. Das würden viele als großen Vorteil sehen.

Im Fachgeschäft Mensing für Geschenkartikel, Büro- und Schulbedarf sowie Spielwaren ist das Weihnachtsgeschäft, wie man es vor Corona gewohnt war, angelaufen. „Man merkt deutlich, dass die Kunden wieder vermehrt vor Ort einkaufen, weil sie die Fahrt in die Großstadt scheuen“, sagt Bernhard Mensing. Das sei eine erfreuliche Entwicklung. In diesem Jahr sei die Weihnachtsdeko ganz in Gold und Schwarz gehalten, ob es sich nun um Christbaum-Kugeln oder Tischdeko handele. „Eine 2G-Regelung für den Einzelhandel ist kontraproduktiv“, meint Mensing. Die Läden müssen selbst dafür sorgen, dass nur noch Geimpfte und Genesene hereinkommen. Ausnahmen gelten jedoch für Geschäfte des täglichen Bedarfs.

Julia Ganten vom gleichnamigen Uhren-, Schmuck- und Optikgeschäft erlebt aktuell ganz entspannte Kunden. Sie habe den Eindruck, dass viele Kunden ihre Weihnachtseinkäufe schon erledigt haben. Die letzten 14 Tage vor dem Fest seien jedoch erfahrungsgemäß für den Einzelhandel die umsatzstärkste Zeit. Bis zum 16. Dezember sollte man bestimmte Schmuckstücke bereits ausgewählt haben. „Dazu zählen zum Beispiel Ringe, die in einer bestimmten Größe bestellt werden müssen“, sagt die Geschäftsfrau. Sie freut sich mit ihren Kunden darüber, dass diese die Präsente für ihre Lieben im Geschäft ansehen und auch in der Hand halten können. „Das war im vergangenen Jahr leider nicht möglich“, sagt Julia Ganten.

Mit dem Start des Weihnachtsgeschäfts ist Michael Dölle, Inhaber von Hänser- Diehl, Fachgeschäft für Schreibwaren, Bürobedarf, Geschenk- und Dekorationsartikel, modische Accessoires und Taschen sowie hochwertige Kinderbekleidung, sehr zufrieden. Auch er hat festgestellt, dass viele Kunden den stationären Einkauf vor Ort schätzen. Durch die Postfiliale im Laden habe er bereits hohe Kundenfrequenz gehabt. Als Weihnachtsgeschenke würden die Kunden gerne ausgefallene Wanduhren, überraschende Wandbilder oder auch ungewöhnliche Stehleuchten auswählen. „Unsere Kundschaft honoriert unser Sortiment sehr“, freut sich der Geschäftsmann und fügt hinzu: „Für Weihnachten sind wir gut bestückt.“

Einen Lockdown, wie ihn viele immer noch befürchten würden, sei für den Einzelhandel nicht akzeptabel. „Aber die 2G-Regel nehmen wir in Kauf. Das werden wir bewältigen“, zeigt sich Dölle zuversichtlich.