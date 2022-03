Flucht aus der zerbombten Heimat

In der polnischen Stadt Dorohusk kommen in diesen Tagen tausende Menschen an, die vor Putins Krieg aus der Ukraine fliehen. Dort ist auch die 78-jährige Nadiia in Empfang genommen worden, die Mutter von Viktoria Padalka (Gescher) und Switlana Sheremet (Velen). Die seit vielen Jahren im Westmünsterland lebenden Schwestern sind vorletzte Woche mit ihren Ehemännern an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren und haben dort die Seniorin, die den sicheren Westen nach einer abenteuerlichen Autofahrt erreicht hat, abgeholt. „Es ist schockierend, wenn man die lange Schlange der Flüchtlinge sieht“, schildert Switlana Sheremet ihre Eindrücke. Bilder wie in einem Kriegsfilm, nur jetzt traurige Realität. Ihre Mutter ist nun in Sicherheit, aber die Sorge um die Verwandten und Freunde im Heimatort Sumy bleibt. Dort haben die Russen schon vieles zerbombt.

Mehr als 2300 Kilometer liegen zwischen Gescher und Sumy im Nordosten der Ukraine, kurz vor der russischen Grenze. Switlana Sheremet lebt sei 1998 mit ihrem Mann Helmut Oberwies in Velen, ihre Schwester Viktoria Padalka hat ihren Mann Ralf Schmiing etwas später kennengelernt und 2001 in Gescher geheiratet. Seitdem waren die Paare häufig in Sumy, um Verwandte zu besuchen, zuletzt im vergangenen Jahr. Krieg, sagt Switlana, hatte die Ukrainer im Grund schon seit 2014, als Putin die Krim völkerrechtswidrig annektiert habe. Aber dass die Lage so eskalieren könnte, habe sie bis vor wenigen Tagen auch nicht kommen sehen.

Von befreundeten Journalisten waren die Schwestern schon vor Kriegsausbruch gewarnt worden. Sie sollten ihre Mutter aus Sumy nach Deutschland holen, lautete der Rat. Die 78-Jährige reiste nicht sofort ab, packte aber vorsorglich die Koffer. Am 24. Februar marschierten die Russen ein – eine Freundin der Familie holte die Seniorin frühmorgens ab. Eine lebensgefährliche Fahrt Richtung Westen begann. Es fielen Bomben, die Frauen mieden Hauptstraßen und fuhren über kleine Wege. Für eine Strecke, die normalerweise sechs oder sieben Stunden Fahrt bedeutet, waren sie zwei volle Tage unterwegs. Eine Zwischenübernachtung in Winnyzia reduzierte sich auf gut zwei Stunden Schlaf, weil Sirenen heulten – Bombenalarm. Erschöpft, aber unversehrt erreichten die Frauen am Freitagabend ihr vorläufiges Ziel, den Grenzort Yagodin.

Zu dieser Zeit machten sich die beiden Ehepaare aus Gescher und Velen auf den Weg Richtung Polen, um die (Schwieger-)Mutter abzuholen. Am Samstag erreichten sie Dorohusk, wenige Kilometer von Yagodin entfernt. Ralf Schmiing und Viktoria Padalka blieben auf polnischer Seite, Helmut Oberwies und Ehefrau Switlana überquerten die Grenze zur Ukraine – auf eigene Gefahr, wie man ihnen erklärte. „Dort haben wir uns erschrocken, als wir die lange Ausreiseschlange gesehen haben“, berichtet Oberwies. Die Autos reihten sich dort kilometerlang, aber viele waren auch zu Fuß unterwegs – mit Tasche, Kinderwagen oder einem Baby auf dem Arm. „Das war sehr schlimm“, ergänzt Switlana. Mitbekommen habe sie auch, wie sich ein Ukrainer von Frau und Kind verabschiedet habe, um für sein Land zu kämpfen. Bei vielen Menschen flossen Tränen.

Nach etwa 30 Kilometern reihten sich die Velener an das Ende der Autoschlange. Hier konnte Switlana ihre Mutter Nadiia – das bedeutet Hoffnung – in die Arme nehmen, die bis zu diesem Treffpunkt gebracht wurde. „Da waren wir alle sehr erleichtert“, berichtet die Tochter. Dann begann das lange Warten: 38 Stunden dauerte es, bis das Auto in der Kolonne meterweise bis zur Grenze vorgerückt war und wieder auf polnischen Boden rollte. Weil noch Platz im Pkw war, ließen sie eine Ukrainerin mit zwei Kindern (13 und 4) einsteigen, die später in Köln untergekommen sind. Nach dem Wiedersehen mit Tochter Viktoria ruhten sich alle einige Stunden im Hotel aus, bevor die Rückfahrt nach Deutschland begann. In der Nacht zum Dienstag um 2.30 Uhr waren alle endlich zu Hause. „Das hat gereicht“, schnauft Ralf Schmiing nach der langen Tour durch.

„Unsere Mutter ist ein starker, positiver Mensch“, sagt Switlana. Aber das Erlebte müsse sie erst einmal verkraften. Bis auf Weiteres wird die Seniorin im Velener Haushalt ihrer Tochter leben. Ob sie ihre Heimat im stark zerstörten Sumy noch einmal wiedersehen wird, weiß sie nicht. Aber da verweist sie auf ihren Vornamen: Nadiia heißt Hoffnung.