Flugzeugunterstellhalle soll Ostern 2022 fertig sein

Kreis Borken

Startschuss am Flugplatz: In Stadtlohn-Vreden haben die Bauarbeiten für die neue Flugzeugunterstellhalle begonnen. Die ersten Vorbereitungen sind bereits angelaufen. Zwölf weiteren Flugzeugen soll die Halle in Zukunft Platz bieten. Nun setzte Landrat Dr. Kai Zwicker gemeinsam mit Berthold Dittmann, Bürgermeister von Stadtlohn, und Dr. Tom Tenostendarp, Bürgermeister von Vreden, den symbolischen ersten Spatenstich. Da die vorhandenen Stellplätze nicht mehr ausreichten, hatten der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung des Flugplatzes in einer gemeinsamen Sitzung am 15. April 2021 den Neubau beschlossen. Damit wächst die Anzahl der Stellplätze von 126 auf insgesamt 138 an. Zusätzlich wird in der neuen Halle eine Fläche von 250 Quadratmetern an die Fallschirmspringer von Skydive Stadtlohn GmbH & Co. KG vermietet. Diese packen zukünftig dort ihre Fallschirme, da das dafür bisher genutzte Packzelt zu klein geworden ist.