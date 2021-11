Flutopfern zur Seite gestanden

„Das Ehrenamt ist das Rückgrat der Gesellschaft“ , so Bürgermeisterin Anne Kortüm bei der Neuauflage der Ehrenamtsgala. Hierbei wurden nicht nur Ehrenamtskarten, sondern auch der Heimatpreis und der Ehrenamtspreis des Landes NRW verliehen. Dieser mit 3000 Euro dotierte Preis ging an die Freiwillige Feuerwehr Gescher.

Es war beeindruckend, wie viele Gescheraner sich ehrenamtlich für das Gemeinwohl der Glockenstadt einsetzen, sei es in Sport- oder Jugendvereinen, im Naturschutz oder im kirchlichen Bereich. Dass das Ehrenamt in Gescher groß geschrieben wird, spiegelt sich in der Tatsache wider, dass die Zahl der Gäste von Jahr zu Jahr steigt. Bürgermeisterin Kortüm sprach ihnen den Dank der gesamten Bevölkerung aus. „Das Ehrenamt, egal in welchem Bereich, kostet Zeit, Kraft und viele Nerven“, sagte sie. Doch durch das Engagement werde die Gesellschaft lebendiger und vielfältiger.

Neben den bereits bekannten Ehrenamtskarten-Inhabern konnten auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Gescheraner damit ausgezeichnet werden. Stellvertretend sei Elisabeth Thiery genannt, die sich seit Jahren mit der Herstellung von sogenannten Onko-Mützen für Chemo-Patienten oder Kleidung für sogenannte Sternenkinder beschäftigt. Anne Kortüm, Erste Beigeordnete Kerstin Uphues sowie Anne Trepmann von der Sparkasse Westmünsterland überreichten die Karte unter dem Applaus des großen Publikums.

Vieles hätte in der Glockenstadt nicht stattfinden können, gäbe es nicht die Ehrenamtler. Diese arbeiten meist im Verborgenen, um so mehr gebühre ihnen ein öffentlicher Dank, hieß es.

Anne Kortüm oblag es, den mit 5000 Euro dotierten Heimatpreis des Landes NRW zu verleihen. „Der Rat entschied über die Vergabe, und so gibt es gleich drei Gewinner“, verriet sie. Günter Döker vom Verein „Große Freiheit“, der sich für Kinder und Jugendliche suchtkranker Eltern engagiert, freute sich über einen 1666,66-Euro-Scheck. Gleiches gilt für den relativ jungen Verein „Natürlich“ mit Maria Kröger, Evelyn Weghake und Petra Cordes, der sich für eine Neu- und Umgestaltung des Stadtparkes stark macht. Dritter im Bunde ist die Archiv-Gruppe um Willi Wiemold, die die Historie der Glockenstadt und insbesondere die Ahnenforschung im Blick hat. Den Einsatz der Gruppe konnte die Bürgermeisterin schon öfter bezeugen, wenn sie am Freitagabend als „Vorletzte“ das Rathaus verließ. „Im Archiv brennt immer noch Licht“, stellte sie desöfteren fest.

Spannend machten es Anne Kortüm und Anne Trepmann bei dem von der Sparkasse Westmünsterland ausgelobten Ehrenamtspreis. Nur als Insider konnte man der von Trepmann vorgetragen Laudatio entnehmen, wer den diesjährigen Preis entgegennehmen durfte – um so größer war der Applaus, als sie die Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr Gescher auf die Bühne bat. So wurden der Löschzug Gescher-Stadt und der Löschzug Hochmoor mit jeweils 750 Euro bedacht. Den Löwenanteil von 1500 Euro konnte Bernd Kloster für die Jugendfeuerwehr verbuchen. Hier wurde insbesondere das Engagement um die Fluthilfe im Ahrtal bedacht. Leider war „der Motor des Ganzen“, Steffen Kemna, aus persönlichen Gründen nicht zugegen.

Was ist eine Gala ohne entsprechendes Programm? Neben einem Festessen konnten die zahlreichen Gäste Kurzweil durch den Handglockenchor unter der Leitung von Anke Vortmann erfahren. Man hätte die sprichwörtliche Stecknadel fallen hören, als die Musiker die Glocken zum Klingen brachten. Der Zauberkünstler Endrik Thier wusste in seiner Magie-Show die Gäste zu begeistern. Begeistert von dem Abend, den Theo Heisterkamp moderierte, zeigte sich nicht nur Norbert Wolters: „Es ist doch klasse, wenn unser Engagement gewürdigt wird. Das ist nicht in jeder Stadt so“, meinte er. Besonders gelobt wurde das passende Ambiente für einen solchen Galaabend.