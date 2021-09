Fokus liegt auf Standort am Venneweg

Ein neues Rettungszentrum an der Bahnhofstraße 150 wird es nicht geben, sollte der Stadtrat dem Vorschlag der Stadtverwaltung zustimmen. Die Pläne, die vor vier Jahren per Ratsbeschluss festgezurrt worden waren, sollen nicht weiter verfolgt werden, heißt es.

Pläne für neues Rettungszentrum an der Bahnhofstraße sollen aufgegeben werden

Vor knapp 40 Jahren ist das Gebäude am Venneweg errichtet worden. Feuerwehr, Rettungswache und DRK-Ortsverein nutzen es gemeinsam. Jetzt soll geprüft werden, ob das Haus abgerissen werden muss oder eine Ertüchtigung möglich ist. Die Rettungswache soll ausgelagert werden, sodass die Feuerwehr mehr Raum zur Verfügung hat.

Stattdessen soll die Bürgermeisterin ermächtigt werden, mit dem Kreis Borken Verhandlungen aufzunehmen, um diesem ein geeignetes Grundstück für eine eigenständige Rettungswache, ausgelagert vom momentanen Standort am Venneweg 18, anzubieten.

Das Planungsbüro Kersting + Gallhoff soll prüfen, ob das Bestandsgebäude am Venneweg abgerissen und einem Neubau weichen muss oder ob eine Erweiterung und Sanierung möglich ist.

Auch soll ein Gutachten Klarheit darüber bringen, ob die Hilfsfristen mit dem Standort des Rettungszentrums am Venneweg 18 auch in Zukunft eingehalten werden können. Dabei müsse man die städtebauliche Entwicklung der Stadt Gescher in den nächsten Jahren oder gar Jahrzehnten im Blick haben.

Vier Jahre lang hat es eine Vielzahl von Planungs- und Abstimmungsgesprächen mit allen beteiligten Akteuren, mit den politischen Gremien, aber auch mit Planungs- und Ingenieurbüros gegeben. Allesamt hatten das Ziel verfolgt, zu prüfen, ob der Umbau der städtischen Halle an der Bahnhofstraße 150 zu einem modernen Rettungszentrum wirtschaftlich und technisch möglich ist. Schließlich wurde das Kostenvolumen auf zehn Millionen Euro geschätzt. Der Lenkungsausschuss hatte außerdem darauf hingewiesen, dass die Zufahrtssituation der Einsatzfahrzeuge auf die Bahnhofstraße noch ungeklärt sei. Auch Zweifel an der Einhaltung der Hilfsfristen wurden geäußert, da das Grundstück am Ortsrand liegt. Ein weiterer Satellitenstandort der Feuerwehr im nördlichen Stadtgebiet wäre damit nicht zu umgehen.

Auf dem Bestandsgrundstück Venneweg habe sich aber nun eine neue Lage ergeben. Die insgesamt zur Verfügung stehende Fläche für die Realisierung des Projektes könne von 4473 um 2271 Quadratmeter auf nunmehr 6744 Quadratmeter vergrößert werden, da die Stadt ein benachbartes Grundstück pachten oder erwerben könne, wie Bürgermeisterin Anne Kortüm mitteilte.

Durch eine zeitnahe Nutzung der Fläche, die unter anderem auch mit einer Werkstatt- oder Lagerhalle bebaut ist, würde sich die Situation hinsichtlich der Lagerkapazitäten der Feuerwehr „schlagartig deutlich entspannen“.

Auch wenn am Venneweg dann mehr Fläche zur Verfügung stehen würde, sei zu überlegen, ob die Rettungswache aus dem gemeinsamen Gebäude ausgelagert werden könne. Der Kreis Borken habe dafür grundsätzlich grünes Licht gegeben. Voraussetzung hierfür sei allerdings, dass die Stadt Gescher ein Grundstück in entsprechender Lage und Größe zur Verfügung stelle. Als Richtwert gelte dabei eine Grundstücksgröße zwischen 1500 und 2000 Quadratmetern.

Erklärtes Ziel soll es sein, die Trennung zwischen dem Rettungsdienst und den übrigen Nutzern des bisherigen Gebäudes (Feuerwehr und DRK-Ortsverein) zu vollziehen, um so den erforderlichen Platz- bzw. Raumbedarf für die Feuerwehr und den DRK-Ortsverein in jedem Fall decken zu können, betont die Stadt.

0 Die öffentliche Ratssitzung beginnt am Mittwoch (29. 9.) um 18 Uhr im großen Sitzungssaal im Rathaus.