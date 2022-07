Frau über Heck aus Unfall-Auto gerettet

Gescher

(ffg). Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 525 in Richtung Coesfeld: Dort war eine Pkw-Fahrerin aus Coesfeld am späten Donnerstagnachmittag im Bereich Tungerloh-Pröbsting aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und rechts in den Graben gefahren. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf einer Feldauffahrt hinter dem Graben liegen.