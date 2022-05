Freie Bahn für alle Wasserratten

Die für Gescheraner Verhältnisse späte Öffnung hat mehrere Ursachen. Nach Angaben der Verwaltung sollte der Saisonstart ohne jegliche Corona-Schutz-Einschränkungen auch im Umkleidegebäude erfolgen können. Außerdem konnte erst jetzt die Sanierung des Kleinkindbeckens abgeschlossen werden. Last not least gab es ein technisches Problem, denn die Steuerung für die solare Beheizung der Becken war ausgefallen. „Wir benötigen die Woche vor der Öffnung für die solare Aufheizung der Wasserbecken, damit wir die Becken nicht mit Gas vollständig aufheizen müssen. Dies insbesondere auch unter Berücksichtigung der derzeitigen politischen Lage“, erläutert Verwaltungsmitarbeiter Jochen Inkmann die Hintergründe.

Zunehmend sei auch die Personalfindung für Hilfs- und Fachkräfte im Reinigungs- und Aufsichtsbereich schwierig, die rechtliche Lage bei der Beckenaufsicht habe sich ebenfalls verschärft. Aus diesem Grund werde das Freibad nicht nur am Montagvormittag, sondern auch am Donnerstagvormittag bis 13 Uhr geschlossen bleiben. Davon ausgenommen sind Feiertage. Sollten am Donnerstag Schwimmunterricht oder Schwimmkurse laufen, sollen diese auch in der Schließungszeit stattfinden, damit diese Projekte nach der Coronazeit nicht sofort wieder eingeschränkt werden.

Es gelten also folgende Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag 13 bis 20 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Freitag 6 bis 20 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen 7 bis 20 Uhr. Die Entgeltordnung ist weiter unverändert in Kraft und auf der Homepage der Stadt unter www.gescher.de einzusehen. Einzelkarten für Kinder und Jugendliche kosten am Kassenautomaten weiterhin zwei Euro, Erwachsene zahlen vier Euro.

Wer eine neue Saisonkarte benötigt, kann das Formular downloaden und mit neuen Fotos gemäß Anleitung in den Briefkasten des Freibades werfen und beim ersten Freibadbesuch abholen. Die Saisonkarten werden nach Darstellung der Verwaltung unter zwei Vorbehalten verkauft: Sollte es aufgrund der politischen Lage und Einschränkungen bei der Energieversorgung nicht mehr erlaubt sein, fossil zu heizen, werde das Freibad Gescher weiter solar beheizt und mit geringeren Wassertemperaturen als üblich geöffnet bleiben. Zweitens sei es denkbar, dass Personalmangel oder eine Verschärfung der Pandemielage zu zusätzlichen Einschränkungen der Öffnungszeiten führten. „In beiden Fällen schließen wir den Ersatzanspruch aus“, teilt die Stadtverwaltung mit. Dies sei auf dem Antragsformular zu bestätigen.

Falls sich die personelle Situation in naher Zukunft verbessert, dann soll das Freibad Gescher auch am Donnerstagvormittag wieder geöffnet werden.