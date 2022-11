Freude machen und Gutes fördern

Der Lions-Club Hamaland hat eine Spende von 2500 Euro an den Vorsitzenden von Herzensträume e.V., Stephan Kallaus, überreicht. Damit ist die Adventskalenderaktion des letzten Jahres abgeschlossen. Gleichzeitig wurde der Verkauf des diesjährigen Adventskalenders gestartet. Es werden wieder 8000 Kalender an den bekannten Stellen in Gescher, Vreden, Stadtlohn und Südlohn zum Verkauf angeboten. Aufgrund der großzügigen Unterstützung durch Sponsoren fließt der gesamte Verkaufserlös in die Kinder- und Jugendarbeit in der Region.

„Kraft zum Siegen geben“ – so steht es auf der Homepage von Herzensträume e.V. und Stephan Kallaus, der 1. Vorsitzende des Vereins, kann von vielen Beispielen berichten, wie schwer erkrankten Kindern und Jugendlichen Herzensträume erfüllt wurden. Oft konnten durch das Netzwerk des Vereins Prominente wie Otto Waalkes oder der Sänger Gentleman gewonnen werden, an der Erfüllung eines solchen Herzenstraums mitzuwirken. Gentleman zum Beispiel hat zwei schwer erkrankte Jugendliche durch persönliche Treffen und die Einladung, mit auf die Tournee des nächsten Jahres zu gehen, die wichtige „Kraft zum Siegen“ gegeben. Beeindruckt von solchem Engagement überreichten Christian Westhoff, der Präsident des Lions-Club Hamaland, und Dr. Leo Schoofs, der Vorsitzende des Lions-Fördervereins, die Spende von 2500 Euro, mit deren Hilfe nun weitere Herzensträume erfüllt werden können.

Für die Lions-Mitglieder gilt es nun wieder, den neuen Jahrgang des Adventskalenders zu verkaufen. Das geschieht über die bekannten Vorverkaufsstellen, aber auch durch die persönliche Ansprache. Viele Firmen in der Region haben zum einen die Preise im Gesamtwert von 25 000 Euro gespendet, zum anderen aber auch bereits Kalender für Mitarbeiter, Kunden und Mandanten bestellt. Sie tragen so zum Erfolg der Aktion bei.

Die Einnahmen aus dem Verkauf des Kalenders fließen in voller Höhe in Projekte zur Kinder- und Jugendförderung. Das sind vor allem die bewährten Projekte Klasse 2000 („Stark und gesund in der Grundschule“) und Lions-Quest („Erwachsen werden“) an den Grund- und den weiterführenden Schulen in Vreden, Stadtlohn, Südlohn und Gescher. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie werden diese Programme von den beteiligten Lehrerinnen und Lehrern sehr geschätzt, vermitteln sie doch soziales Lernen, das in der Zeit des Home-Schooling gelegentlich zu kurz gekommen ist.

Der Lions-Club hofft, dass im November alle Kalender verkauft werden, denn am 30. November findet die Ziehung der Gewinner unter juristischer Aufsicht statt. Die Gewinn-Nummern zum jeweiligen Tag im Advent (1. bis 24. Dezember) werden in unserer Zeitung veröffentlicht und auch täglich auf der Internetseite www.lc-hamaland.de/adventskalender angezeigt.

Wer also seinen Kindern, Enkeln, Mitarbeitern oder Mandanten noch eine kleine Freude machen oder einen vorweihnachtlichen Gruß senden möchte, kann das mit diesem Adventskalender tun, heißt es. Er bietet die Chance auf attraktive Gewinne und fördert gleichzeitig die Kinder- und Jugendarbeit in der Region.

0 Verkaufsstellen für den Lions-Kalender in Gescher sind: Ihr Buchladen, Bäckerei Schütte Hauptstraße, Bäckerei Schütte am Netto, Drive-In-Bäckerei Schlüter an der Bahnhofstraße, Edeka-Markt Rolf Eismann, Westfalenring 1, Gescherer Zeitung, Schreibwaren Mensing und Stadtinformation.