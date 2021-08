Frische Luft trifft frische Musik

Gescher

Auch der Musikzug Gescher wird bei der zweiten Auflage des von der Bürgerstiftung, dem Stadtmarketing und der Stadtbücherei organisierten Gescher Summer OpenAir am Sonntag, 29. August, auf dem Sportgelände am Borkener Damm mitwirken. Die Besonderheit bei diesem Event ist, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer auf musikalische Klänge aller drei Orchester des Musikzuges freuen dürfen. Um 10.30 Uhr startet das Einsteigerorchester mit seinen Dirigenten Bernd Eßling und Andre Wessendorf. Es schließt dann das Jugendorchester unter der Leitung von Martin Eßling an. Danach folgen die Musikerinnen und Musiker des Hauptorchesters.