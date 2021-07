Froh über alle Umwege im Leben

Gescher

(pbm/gun). Jasmin Laudano ist froh über jeden Umweg, den sie bislang in ihrem Leben gemacht hat. So bringt die 32-Jährige viele Erfahrungen mit, wenn sie ab Oktober 2022 als Pastoralreferentin das Seelsorgeteam der Pfarrei St. Pankratius und St. Marien in Gescher verstärkt. Zwar wird die ursprünglich aus Kamen-Methler im Erzbistum Paderborn stammende junge Mutter bereits im September von Münsters Bischof Dr. Felix Genn beauftragt, doch wegen des Nachwuchses geht sie erst in Elternzeit, so das Bistum.