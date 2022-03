„Fühle mich in Gescher sehr wohl“

Eigentlich hatte sich Pfarrer Jacob Mathew Vazhakunnathu innerlich darauf eingestellt, Deutschland im Sommer den Rücken zu kehren und in seinem Heimatbistum in Südindien eine Gemeinde zu übernehmen. Doch jetzt steht fest, dass er drei weitere Jahre in Gescher bleiben kann – sein Vertrag ist von Seiten des Bistums bis 2025 verlängert worden. „Ich freue mich sehr“, sagte der 44-Jährige gestern, denn in der hiesigen Kirchengemeinde fühle er sich wohl. Und Pfarrer Hendrik Wenning ist erleichtert: „Das ist die beste und einfachste Lösung für alle“, sagte er. Denn ob die Stelle von Pfarrer Jacob neu besetzt worden wäre, sei keineswegs sicher.

Schon früh war für den 1977 im indischen Poruvazhy geborenen Jacob klar, dass er Priester werden wollte. Mit 15 Jahren wechselte er nach der Schule ins Priesterseminar. An Weihnachten 2003 wurde er zum Priester geweiht. Er wirkte als Pastor in verschiedenen Gemeinden, bis er 2012 auf eigenen Wunsch und in Abstimmung mit seinem Heimatbischof als „Priester der Weltkirche“ nach Deutschland entsandt wurde. Nach einem Sprachkurs im Klausenhof in Dingden kam Jacob als Kaplan nach Gescher und fühlte sich hier sofort wohl. „Die Menschen hier sind sehr herzlich und grüßen mich stets mit einem Lächeln“, räumt der Geistliche mit dem Vorurteil vom sturen Westfalen auf. Er habe hier viele Kontakte.

Zweimal wurde die Dienstzeit in St. Pankratius und St. Marien bereits verlängert. Am 30. Juni 2022 sollte sie nach zehn Jahren enden. Doch es kommt anders: Bei einem Gespräch beim Bistum Münster im Februar sei er – auch für ihn überraschend – gefragt worden, ob er doch noch bleiben möchte. Er habe sofort Ja gesagt, erzählt Pfarrer Jacob und strahlt. Und die Frage, ob er hier vielleicht in eine andere Gemeinde wechseln wolle, direkt verneint. Ganz klar: Er möchte in Gescher tätig sein. Drei Wochen später gab es die schriftliche Zusage aus Münster, und auch sein Heimatbischof habe das Einverständnis zur Verlängerung gegeben.

Für Pfarrer Wenning ist das eine gute Nachricht: „Unsere Gläubigen sind sehr zufrieden mit Pfarrer Jacob. Und wir beiden arbeiten gut zusammen“, sagte er. Pfarrer Jacob sei eine „große Hilfe“, weil er eine beachtliche Bandbreite an Aufgaben abdecke. Dazu zähle neben den Messfeiern auch die Gremienarbeit, die Begleitung des Caritas-Ausschusses und das Angebot „Männersonntag“, das nach der langen Corona-Pause baldmöglichst wiederbelebt werden soll. Überhaupt sei es die Aufgabe der nahen Zukunft, die Menschen zurück in die Kirche zu holen. „Für die, die möchten, wollen wir gute Impulse setzen“, blickt Wenning nach vorn.

Drei weitere Jahre bleibt Pfarrer Jacob „Gescheraner“ und freut sich darüber. Bei seiner Mutter sei die Freude weniger groß gewesen, hatte sie doch damit gerechnet, dass ihr Sohn bald „heimatnah“ tätig ist. Aber mit der Zusage, dass der 44-Jährige im Sommer einen mehrwöchigen Urlaub in der indischen Heimat verbringen wird, war alles wieder gut.