Für Blütenpracht zu Ostern sorgen

Tausende von leuchtend gelben Narzissen haben in diesem Jahr zu Ostern für einen herrlichen Blumenschmuck in der Glockenstadt gesorgt, der nicht nur Einheimische, sondern auch Besucher viel Freude bereitet hat. Im Frühjahr 2022 soll es eine Steigerung der Blütenpracht geben, wie Hubert Effkemann von der Bürgerstiftung Gescher ankündigt.

Für jeden der rund 17 000 Gescheraner soll auch in diesem Herbst eine Narzissen-Zwiebel gepflanzt werden. Hubert Effkemann (l.) und Thomas Rudde von der Bürgerstiftung zeigten sich im Frühjahr dieses Jahres von der Blütenpracht beeindruckt und würden sich freuen, wenn sich auch diesmal wieder viele Bürger an der Pflanzaktion beteiligen würden.

Denn nach der gelungenen Zwiebelpflanzaktion im Herbst 2020 soll es nun eine Neuauflage geben. Wiederum sollen 17 000 Glockenblumen an die Bürger verteilt werden, damit diese die Zwiebeln auf öffentlichen Flächen pflanzen können.

Anders als bei der Premiere werden diesmal im Vorfeld Flächen festgelegt, für die die Teilnehmer Patenschaften übernehmen können, erläutert Hubert Effkemann. Vor allem die Haupteinfallsstraßen und Kreisverkehre möchte man in Gescher und in Hochmoor in den Blick nehmen.

Damit alle organisatorischen Fragen rechtzeitig geklärt werden können, sind alle Interessenten am Dienstag (5. 10.) um 19 Uhr zu einem Treffen im kleinen Saal des Hotels Tenbrock, Hauskampstraße 12, eingeladen. Die Zusammenkunft soll auch einen Meinungs- und Erfahrungsaustausch ermöglichen.

Die Verantwortlichen der Bürgerstiftung würden sich sehr freuen, wenn sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Ehrenamtliche - Einzelpersonen, Gruppen, Nachbarschaften und Vereine - finden würden, um an der Aktion teilzunehmen, betont Hubert Effkemann. Gemeinsam mit Thomas Rudde und Rainer Nienhaus betreut er das Projekt, das wichtig für das Erscheinungsbild der Glockenstadt sei.

„Mehr als 50 Gruppierungen unterschiedlicher Größenordnung haben im vergangenen Jahr eindrucksvoll gezeigt, was man erreichen kann“, zeigt sich Hubert Effkemann immer noch beeindruckt von dem Engagement der Bürger.

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sei die Stimmung großartig gewesen. Alle Gruppen hätten viel Spaß bei der Aktion gehabt. Die Bürgerstiftung hatte bei Bedarf Pflanzhilfen zur Verfügung gestellt, was auch in diesem Jahr der Fall sein wird.

Die Pflanzaktion sei in konstruktiver Zusammenarbeit mit dem städtischen Bauhof durchgeführt worden. Schließlich seien die Bürger in öffentlichem Grün tätig geworden.

Ab der zweiten Oktoberwoche werden die Blumenzwiebeln an die Teilnehmer der Pflanzaktion ausgegeben. Bis Mitte November müssen die Zwiebeln am besten vor dem ersten Frost in die Erde gebracht worden sein. Ob die einzelnen Gruppen aus ihrer Aktion dann in diesem Jahr ein kleines Fest machen können, sei noch abhängig von den dann gültigen Corona-Schutzbestimmungen, sagt Hubert Effkemann. „Wir stehen in engem Kontakt mit dem städtischen Ordnungsamt“, fügt er hinzu. Bei dem Treffen am 5. Oktober gebe es dazu nähere Informationen.

Rund um Ostern 2022 können sich dann alle Beteiligten über eine Blütenpracht freuen, die noch üppiger ausfallen wird als in diesem Jahr. Denn natürlich schlummern im Boden noch viele Zwiebeln der Pflanzaktion 2020, die dann hoffentlich ebenfalls zur vollen Entfaltung kommen.

0 Wer im Vorfeld des Info-Treffens am 5. Oktober schon Fragen und Anregungen zum Thema mitteilen möchte, kann diese gerne per Mail oder telefonisch an Thomas Rudde (t.rudde@buergerstiftung-gescher.de / 0178 8954181) oder Hubert Effkemann (effkemann@gmx.net / 0160 3229293) weiterleiten. Dies gilt auch für den Fall, dass jemand am Termin verhindert ist, aber jetzt schon die Teilnahme an der Pflanzaktion mitteilen möchte.