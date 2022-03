Für Energiewende in Pedale treten

Mit mehr als 50 Teilnehmern wird der Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) am 1. April seine Radtour unter dem Motto „Die Energiewende erFAHREN“ starten. Nach der Premiere im vergangenen September führt die fünftägige Tour dieses Mal aus dem Stadthafen von Münster durch das westliche Münsterland über das Ruhrgebiet in die Landeshauptstadt Düsseldorf.

Dabei machen die Radler auch Station bei verschiedenen Unternehmen, unter anderem beim Biogasanlagenhersteller PlanET GmbH in Gescher. PlanET-Gründer Hendrik Becker erläutert die Gründe für die Teilnahme: .„Die erneuerbaren Energien werden ein immer wichtigerer wirtschaftlicher Faktor für das Münsterland – wir sind die Menschen, die das umsetzen wollen. Wir radeln, damit auch bei der NRW-Landtagswahl dieses Thema sichtbar und gewürdigt wird.“ Er versichert: „Gemeinsam mit Sonne, Wind und der steuer- und speicherbaren Bioenergie können wir 100 Prozent der Energieversorgung sicherstellen. Viele der Firmen und Projekte, die wir während der Radtour besuchen, zeigen das mit ihrer täglichen Arbeit.“

Am Samstagabend, 2. April, gibt es in der PlanET-Zentrale zudem eine politische Runde mit den regionalen Kandidaten für die bevorstehende Landtagswahl. „Wir hoffen, dass wir so direkt auch mit der Politik ins Gespräch kommen“, sagt Hendrik Becker.

„Dass wir im Vergleich zur ersten Tour sowohl die Zahl der Teilnehmer als auch die der unterstützenden Firmen deutlich steigern konnten, zeigt, dass wir mit dieser Aktion den Nerv der Zeit getroffen haben“, freut sich LEE NRW-Geschäftsführer Christian Mildenberger, der auch selbst in die Pedale treten wird.

Zu den unterstützenden Unternehmen für die Radtour des LEE NRW zählt wie im Vorjahr die B&W Energy GmbH aus Heiden. Jan Dobertin, Leiter Vertrieb und Geschäftsentwicklung, erläutert dazu: „Die aktuelle Kriegssituation in der Ukraine unterstreicht es einmal mehr: Statt des halbherzigen Trampelns der letzten Jahre braucht die Energiewende in Deutschland und in NRW endlich kraftvolle Tritte in die Pedale.“

Für die Firma 2G Energy AG in Heek ist die erneute Unterstützung der Energiewende-Radtour des LEE NRW eine Selbstverständlichkeit. Warum, erklärt Marketing-Leiter Stefan Liesner so: „Durch die Tour und ihre vielen Teilnehmer können wir positive Emotionen für das große Thema Energiewende wecken und sie als das präsentieren, was sie vor allem auch ist: ein Projekt, das unverzichtbar für die weitere wirtschaftliche und ökologische Entwicklung hierzulande ist.“ 2G gehört bundesweit zu den führenden Herstellern von Blockheizkraftwerken auf Basis der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK).

Wie bei der Premiere wollen die Energiewende-Radler auch dieses Mal unterwegs das „Goldene Buch der Energiewende“ mit Impressionen, Anregungen und politischen Forderungen zur Energiewende von Anlagenbetreibern und der Bevölkerung zu füllen. „Deshalb haben wir bewusst den Landtag als Ziel unserer Schlussetappe ausgewählt, um den Politikerinnen und Politikern all die Wünsche zu einer forcierten Umsetzung der Energiewende persönlich übergeben zu können“, so Mildenberger.

Zum Abschluss der „Die Energiewende erFAHREN“-Radtour ist am 5. April vor dem Düsseldorfer Landtag eine Podiumsdiskussion mit Vertretern der demokratischen Parteien geplant.

Unterstützt wird die fünftägige Fahrradtour von zahlreichen münsterländischen Unternehmen, Vereinen und Wirtschaftsförderungsgesellschaften. Dazu zählen neben den bereits genannten die Bürgerwindpark A31 Hohe Mark GmbH & Co. KG, GmbH, B&W Energy GmbH, Terhalle GmbH & Co. KG, Enapter AG, Tekloth GmbH, Stadtwerke Rhede sowie die Netzwerkzentrale Münsterland e.V.

0 Für Samstag, 2. April, und Sonntag, 3. April, werden noch deutlich mehr Mitfahrer erwartet: Die Radtour kann zwischen Metelen und Bocholt von jedem interessierten Bürger begleitet werden, also auch ab Gescher. Vom Hotel zur Krone geht es am Sonntag (3. 4.) um 8 Uhr morgens weiter nach Bocholt.

Mit der Erfahrung aus dem letzten Jahr hoffen die Veranstalter je nach Wetterlage mit mehreren hundert Mitfahrern aus dem Münsterland. Anmeldung unter: https://msl.lee-nrw.de/energiewendeerfahren22/).