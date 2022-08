Furcht vor Flaute bei Mais

Inzwischen ist die Getreideernte abgeschlossen. Stoppelfelder, so weit das Auge reicht, bestimmen aktuell das Bild der münsterländischen Parklandschaft. Auch im Raum Gescher haben die Landwirte Gerste, Roggen, Triticale und Weizen geerntet. „Wir haben in diesem Jahr keinen Bombenertrag erzielt“, bilanziert Ortslandwirt Bernhard Bronnert. Es handele sich vielmehr um eine „durchschnittliche“ Getreideernte.

„Die Gerste ist noch ganz gut gelaufen“, sagt Bronnert. Mit diesem Getreide wird die Erntesaison im späten Juni eröffnet. Die Ähren mit den langen Grannen sind charakteristisch für das schnell reifende Getreide.

„Doch am Roggen, an Triticale und am Weizen hat die Trockenheit herumgeknabbert“, erläutert der Fachmann. Zum Glück seien die Grundwasserstände vom Vorjahr noch einigermaßen hoch gewesen. „Davon haben wir in diesem Jahr profitiert“, betont Bernhard Bronnert. Das Jahr 2021 sei nämlich ein gutes, nasses Jahr gewesen.

In diesem Jahr habe ein kühles und nasses Frühjahr dazu beigetragen, dass das Gras auf den Wiesen gut gewachsen sei. Das habe zu einer guten Heuernte geführt. Zwei Mal konnte gemäht werden.

Ende September/ Anfang Oktober stehe nun die Maisernte auf dem Kalender. Auf den lockeren, sandigen Böden im Raum Gescher stehe der Mais aktuell schlechter als auf den schweren Lehmböden, wie sie zum Beispiel im Raum Billerbeck zu finden seien, wie Bernhard Bronnert erläutert.

Den Pflanzen würden die langanhaltende Trockenheit und die Hitze zu schaffen machen. „Wenn es in dieser Woche nicht ausgiebig regnet, wird es beim Mais eine Flaute geben“, schaut Bernhard Bronnert mit Sorge auf die Maisernte. Die Pflanzen würden aktuell nicht mehr in die Höhe wachsen, sondern jetzt Kolben normalerweise ausbilden. Voraussetzung sei allerdings genügend Niederschlag. Wenn der Regen fehle, gebe es viel weniger und kleinere Kolben. Neben seiner Funktion als Substrat für Biogasanlagen kommt Silomais vor allem in der Fütterung von Milchkühen und Mastbullen zum Einsatz.

Die Landwirte würden Jahr für Jahr vor der großen Herausforderung stehen, trotz Hitze und Trockenheit gute Erträge zu sichern. Denn in den vergangenen Jahren sei ein Extremjahr auf das nächste gefolgt. Insbesondere die vielerorts ausgeprägten Trockenphasen im Frühjahr, kombiniert mit extremen Hitzephasen im Frühsommer, würden den Pflanzen zu schaffen machen und wertvollen Kornertrag kosten.