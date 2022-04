Gang ins Rathaus wird seltener

Die Homepage der Stadt Gescher bekommt ein neues Gesicht und ermöglicht bald verschiedene Online-Dienstleistungen. „Die Überarbeitung ist überfällig“, findet Bürgermeisterin Anne Kortüm. Die bisherige Internetseite sei ihr zu nüchtern gewesen, nicht informativ und bürgerfreundlich genug. Das soll sich schrittweise ändern. Die Optik mit viel Grün orientiert sich am neuen Stadt-Logo, das im vergangenen Jahr per Bürgervotum festgelegt worden ist. Im Ausschuss für Bauen, Planen, Stadtentwicklung und Digitalisierung (BPSD) stellte die Verwaltung das Projekt „bürgernahe Homepage“ gestern Abend vor und sicherte zu, fortlaufend über den Sachstand zu informieren. Eine gesonderte Bürger-App, wie sie von der Jungen Union (JU) bereits Anfang 2019 beantragt worden war, soll es nicht geben.

Seit Ende vergangenen Jahres laufen die Vorbereitungen zur Homepage-Überarbeitung. Verantwortlich für die Umsetzung ist Helena Schlottbom als Digitalisierungsbeauftragte. Sie verweist darauf, dass die Stadt-Homepage schon 2019 auf ein „responsives Design“ umgestellt worden sei. Das heißt, es erfolgt eine automatische Anpassung der Inhalte an jede Bildschirmgröße – ob Smartphone, Tablet oder PC, die Seite lässt sich jeweils bedienerfreundlich nutzen. Die Einführung einer Bürger-App bringt deshalb aus Verwaltungssicht keinen Mehrwert.

Wechselnde Bilder auf der Startseite zeigen Motive aus Gescher und Hochmoor. „Unsere Seite soll leben“, erklärt Anne Kortüm. Die Gescheraner sind aufgerufen, Fotos per Mail zu schicken. Diese Impressionen sollen demnächst in einem Album gezeigt werden. Das Hauptmenü mit verschiedenen Rubriken bleibt unverändert. Neu sind die Links zu den Top-Dienstleistungen der Verwaltung, zur Brautpaargalerie und zum Veranstaltungskalender, der mit dem Stadtmarketing-Kalender verlinkt ist. Hier können auch örtliche Vereine und Veranstalter ihre aktuellen Termine platzieren, die über das Vorzimmer der Bürgermeisterin in den Kalender eingepflegt werden.

Im Rathaus werden zurzeit die technischen Voraussetzungen geschaffen, damit Bürger in Zukunft immer mehr Anliegen digital und unabhängig von Rathaus-Öffnungszeiten erledigen können. Dazu ist das System „PM-Payment“ zur Online-Bezahlung angeschafft worden. Ein weiterer Baustein ist das Modul „Rathaus-direkt“, über das die erforderlichen Online-Formulare bereitgestellt werden. „Wir werden die Digitalisierung schrittweise umsetzen und stetig erweitern“, so Helena Schlottbom. Zehn Online-Dienstleistungen stehen auf der aktuellen Prioritätenliste, angeführt vom Antrag auf Auszug aus dem Personenstandsregister und Auskünfte aus dem Melderegister über das Ausstellen von Meldebescheinigungen bis zur An-/Abmeldung von Hunden oder der Buchungsanfrage zur Nutzung einer städtischen Sportstätte. Wer Wohngeld beantragen muss, kann dies schon jetzt komplett online erledigen.

Auch der Umgang mit Hinweisen aus der Bevölkerung auf Mängel oder Schäden soll digitalisiert und optimiert werden. Bürger können defekte Straßenlampen oder Pflasterschäden demnächst online mit Beschreibung und Standort angeben. Es erfolgt eine automatische Weiterleitung an die zuständigen Mitarbeiter. Im weiteren Verlauf wird der Tippgeber per E-Mail über den Bearbeitungsstand informiert. Auch für Anregungen und Ideen steht diese Plattform bereit. Die Kosten für die beschriebene Digitalisierung der Verwaltungsdienstleistungen werden mit einmalig circa 6500 Euro und jährlich etwa 230 Euro beziffert.