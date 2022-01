Gästebitter luden zur Hochzeit ein

„He is van’n Präkstool fallen“ – er ist von der Kanzel gefallen – sagte man im 19. Jahrhundert und meinte damit die Verkündigung der Namen künftiger Brautleute von der Kirchenkanzel, die sich in den Wochen vor der Hochzeit dreimal wiederholte. Das Publikum wurde aufgefordert, eventuelle Einwendungen gegen die Verbindung vorzubringen. Die Verkündigungen waren der Anlass für die jungen Leute der Nachbarschaft, anfangs nur der Männer, später auch der Frauen, zum „Gratulieren“ oder „Fangen“ vorbeizukommen und einen lustigen Abend zu verbringen. War ursprünglich nur „eine Kanne Fusel“, ein Liter Schnaps, ausgeschenkt worden, wuchs dieser Brauch bis heute zum „Polterabend“ aus, wo man zumeist mehr Gäste als auf der eigentlichen Hochzeit sieht.

Pfarrer Kloster schrieb über die Hochzeitsbräuche im ausgehenden 19. Jahrhundert: „Hochzeiten waren große Feiern. Sie dauerten gewöhnlich zwei Tage, Dienstag und Mittwoch, dazu kam oft für die Nachbarn und nächsten Verwandten noch eine Nachfeier am Donnerstag. An den großen Hochzeiten nahmen oft an die zweihundert Gäste teil. In der Woche vor der Hochzeit wurde mit viel Schießen und Singen vom Hause der Braut zum Bräutigam der „Kistenwagen“ gefahren, oft mehrere Wagen, auf denen die Aussteuer der Braut verladen war.

Eine Brautkuh wurde öfter im Wagen nachgeführt. Schon bei dieser Gelegenheit ging es hoch her, an Schnaps und Bier wurde nicht gespart. Am Sonntag oder Montag vor der Hochzeit – die Trauung war immer am Dienstag – war „Korb-Abend“.

Die Mägde oder Töchter brachten dann Schinken, Hühner und Butter und sonstige Dinge zum Hochzeitshause als Beitrag zum Fest. Auf solche Weise erstreckten sich Hochzeitsfeierlichkeiten über eine volle Woche.“

In seiner Erzählung „De Naoberschopp ut’n Ächterhook“ beschrieb der Bildhauer Joseph Stover (1880 - 1973), der aus Estern stammte, die Bräuche bei einer Bauernhochzeit.

Vor der Hochzeit wurde der Gästebitter herumgeschickt, um die Einladungen zu überbringen. Das war eine schwere Aufgabe, musste er doch in jedem Haus einige Schnaps trinken.

„Hier sett ik minen Staff, un sett denn Hot för U aff; ick woll U seggen dütt un datt, un weet nich mehr wat. Dagg un Daotum hebb ik vergäten, de Müse hebbt mi’n Kaländer upfraten.“ In Reimform ging sein Vortrag weiter. Neben den Schnäpsen erhielt er noch ein Trinkgeld von den Eingeladenen und ein buntes Band an seinen Spazierstock gebunden. Die Nachbarn schmückten den Hof für die Hochzeitsfeier mit Birkengrün und Papierröschen.

Am Hochzeitsmorgen wurde traditionell „geweckt“; die Nachbarn schossen Gewehre ab oder donnerten später mit Karbid, damit sich auch ja kein Hochzeitsteilnehmer verschliefe. Heute führt das, wenn es ganz selten noch einmal durchgeführt wird, wegen „Ruhestörung“ zu Polizeieinsätzen.

Während die engere Familie zur Trauung in die Kirche ging, trafen auf dem Hof, wo inzwischen die Köchin mit den „Ümlöpers“, den helfenden Mädchen, das Essen vorbereitete, die Gäste ein: Verwandte, Nachbarn und Handwerker, die bei den Festvorbereitungen eingebunden gewesen waren. Sie wurden vom Gästebitter mit Getränken versorgt. Das junge Brautpaar wurde mit Musikanten zum Hof geleitet, vorauf der nächste Nachbar mit der Nachbarschaftsfahne. Zwischendurch wurde der Zug aufgehalten von nicht eingeladenen Personen, die über den Weg ein Seil gespannt hatten. Dann traten die Trauzeugen, auch „Nebengänger“ genannt, in Aktion. Sie mussten fleißig einschenken, um die Sperre zu beseitigen. Auf dem Hof wurde das Brautpaar am Tennentor von einem Mädchen begrüßt, das ein Tablett mit Weingläsern balancierte und ein Gedicht vortrug.

Am Mittagstisch gab es eine Rindfleischsuppe, nachher Kartoffeln mit eingemachten Schnibbelbohnen und Braten und als Nachspeise „dicken Reis mit Kaneel“.

Nach dem Essen erfolgte die „Kollekte“: Koch, Gästebitter, Musikanten und Kaplan gingen jeweils mit dem Teller rund unter Begleitung der Nachbarschaftsfahne.