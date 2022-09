Geballtes Fachwissen und viel Unterhaltung

Gescher - Einer wollte feiern - und dann wurden es immer mehr. Die Entstehungsgeschichte zum Tag der offenen Tür an der Schuckertstraße ist durchaus unterhaltsam. „Entstanden ist der Tag der offenen Tür so, dass meine Kollegen von Fliesen Seeger ihre Neueröffnung feiern wollten, da sie dies im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie nicht konnten“, erzählt Fliesenhändler Rainer Lanvermann, bei dem im Vorfeld des Gewerbetages viele Fäden zusammenliefen. „Ich wollte sie natürlich unterstützen. Wir haben dann unsere direkten Nachbarn Soppe und Frieling gefragt, ob sie mitmachen möchten. Beide sagten spontan zu. Elskemper bekam das von Frieling mit und wollte auch sofort mitmachen. Daraufhin haben wir uns gedacht, dass wir einfach mal die Nachbarn fragen, wie sie zu einem größeren Event stehen. Die meisten sagten zu“, beschreibt Lanvermann die Entstehung.

Und so findet am morgigen Sonntag (11.9.) von 11 bis 18 Uhr ein großer Tag der offenen Tür an der Schuckertstraße statt. Dies ist nicht nur ein toller Höhepunkt für die Geschäftsleute und Besucher, sondern auch für die gesamte Stadt. Denn die letzte größere Gewerbeschau in Gescher fand tatsächlich schon im Jahre 1998 statt. Damals stellten die Gewerbegebiete Nord und Süd zusammen aus.

Neben den Aktionen der einzelnen Teilnehmer (siehe unterer Infokasten) wartet ein buntes Rahmenprogramm auf kleine und große Gäste. „Wir möchten in einem separaten Zelt eine große Tombola zugunsten des Vereins Herzensträume veranstalten“, sagt Lanvermann. Jede Firma stellt hier mindestens zehn Sachpreise mit einer gewissen Wertigkeit zur Verfügung, damit für Herzensträume eine möglichst hohe Spendensumme zusammenkommt. An sehr hochwertigen Preisen sind unter anderem Fahrten mit einem Heißluftballon, Wochenendfahrten mit Elektrowagen sowie Eintrittskarten für ein Bundesligaspiel des FC Schalke 04 zu gewinnen.

Zudem sollen auf der Straße Holzspielzeuge für Kinder aufgestellt werden, damit auch die Kleinsten zu ihrem Recht kommen. Die Schuckertstraße wird somit also sozusagen zur Spielstraße. Hüpfburg, Trampolin, Kinderschminken und ein Eiswagen runden das spaßige Kinderprogramm ab.

Der Tag der offenen Tür soll jedoch natürlich nicht ausschließlich der Unterhaltung dienen, sondern auch die Stärken der beteiligten Unternehmen herausstellen. „Bei uns an der Schuckertstraße haben die Kunden die Möglichkeit, sich aus vielen Gewerken und Branchen bedienen zu können“, beschreibt Lanvermann. Kurze Wege und die jahrelang erprobte Zusammenarbeit machen es den Kunden einfach, mit allen Handwerkern problemlos auch besondere Projekte umzusetzen. „Alle Firmen von der Schuckertstraße legen auch großen Wert auf ihre gelebte Aktualität, setzen sich für neue Produkte ein und gehen aktuelle Trends mit. Dieses geballte Know-how kann jeder Kunde genießen, wenn er möchte“, lädt Lanvermann herzlich im Namen aller 17 Teilnehmer ein.

An folgenden Stellen bestehen am Sonntag Parkmöglichkeiten:

· Dalstar (Autos)

· Rema (Autos)

· Group24 (Autos)

· Ryll (Autos)

· d.velop (Autos)

· Ryll, ehemals Hardt & Höppener (Fahrräder)

Aktionen der Teilnehmer

· Kfz-Service Schmeing & Bauer: Fahrsimulator sowie Getränke und Spielzeug für Kinder

· Kuriosa & Deko: Grillstation zugunsten von Herzensträume e.V., Fleisch wird von Willi Schütte gesponsert

· Elektro Wünsch: Eiswagen

· Autohaus Twyhues: Menschenkicker, Hüpfburg, Popcorn-Maschine und Kinderspiele

· Sicherheit Blömen: Beef-Buddies und Menschenkicker

· Umweltservice Drekopf: Vorführung Schadstoffmobil und Torwandschießen

· Konstruktionstechnik Meko Merz: Kinderspielzeug

· Tischlerei Elskemper: Merlo mit Menschenkäfig

· Tischlerei Soppe: Zelt mit Tombola zugunsten von Herzensträume, Eventkoch und Kinderschminken

· BEL Bauelemente: Kaffee Küper mit Verkaufswagen, Kuchen, alkoholfreie Getränke, Vierer-Trampolin bis zu 80 kg und Fallschirm

· Baumaschinenservice Frieling: Kinderschaufelbagger und Fallschirm

· Fliesen Seeger/Fliesen Lanvermann: Getränkewagen, Pommesstand, Zuckerwatte-Maschine, Fotobox und Hüpfburg

· Fahrzeugteile rema.germany: Zwei Show-Lkws und Kinderspielzeug

· Pidamo - Pilates, Dance & More: Kinder- und Erwachsenentanz, Waffeln backen

Als Gäste sind dabei:

· Heizung-Sanitär Wortmann: Lkw mit Wärmepumpe sowie Zelt mit Präsentation von Wasseraufbereitung, bei Beulker

· Wiro: Verkaufs-Lkw mit Wintergärten, bei Heuer

· Gartenbau Arends: Grünpflanzen werden als Garten aufgebaut, Außenausstellung Lanvermann/Seeger