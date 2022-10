Gebühren noch mal beraten – Manager und Betreuer einstellen

(fs). Am Ende der Diskussion um die Gebührenordnung für den neuen Theater- und Konzertsaal warnte Bürgermeisterin Anne Kortüm im Fachausschuss davor, „dass wir überraschende Entscheidungen treffen“. Daher stimmten die Ausschussmitglieder, die mit vielen Punkten des Beschlussvorschlags so ihre Probleme hatten, dem Antrag von Matthias Homann (UWG) zu, die Gebühren noch einmal in den Fraktionen zu beraten und die Entscheidung zu vertagen. Einiger war sich der Ausschuss da schon, was die Stellenausschreibungen für einen Veranstaltungsmanager und einen Technischen Betreuer (jeweils 0,5 Stellen) betraf.

Bernhard Witte (CDU) glaubte zum einen, dass man beim Nutzerkreis des Saals immer jemanden vergesse („Wenn von Abibällen die Rede ist, was ist mit 10er-Abschlüssen?“) und zweifelte zum anderen daran, dass die Stadt es sich leisten könne, so vielen Gruppen eine kostenlose Nutzung anzubieten. Auch Rita Hölker (SPD) fand die Gebührenordnung „etwas großzügig formuliert“. Thomas Kloster (CDU) regte an, statt Pauschalen pro Stunde abzurechnen. Stephanie Pohl (CDU) und Anne Hauling (FDP) schlugen vor, sich an der Gebührenordnung anderer Veranstaltungshäuser zu orientieren. Kortüm gab zu bedenken, dass man „Ehrenamtliche und Vereine nicht verprellen“ dürfe und „die Caterer aus Gescher kommen“ sollten, weil es sonst Ärger mit den Gastwirten gebe.

Ähnlich schwer taten sich die Ausschussmitglieder zunächst mit den auszuschreibenden Stellen – vor allem mit der des Veranstaltungsmanagers. „Da ist die Frage, ob wir den sofort brauchen oder wir das Ganze sich erst mal entwickeln lassen“, meinte Matthias Homann (UWG), der als einziger am Ende gegen die Ausschreibung stimmte. Beim Technischen Betreuer gab es schließlich ein einstimmiges Votum. Hier bezweifelte Anne Hauling (FDP) sogar, ob eine halbe Stelle überhaupt ausreiche. „Wir müssen ja nicht mit 50 Veranstaltungen im Jahr starten“, entgegnete Erste Beigeordnete Kerstin Uphues, dass man die Stelle auch später noch aufstocken könne. Rita Hölker sah die Stellen als „Eintritt in eine neue Theater- und Konzertsaal-Welt in Gescher“ und Bürgermeisterin Kortüm zeigte sich froh über den finalen Zuspruch.