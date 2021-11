Gelbes Blütenmeer fürs Frühjahr vorbereitet

Auch die Gesamtschule hat mitgemacht: Bei strahlendem Sonnenschein haben Kinder der 6a zusammen mit zwei Praktikantinnen die Blumenzwiebeln am Borkener Damm in die Erde gesetzt.

An den vergangenen Wochenenden im Oktober waren auf zahlreichen Plätzen und Straßen in Gescher und Hochmoor fast 250 Ehrenamtliche aus Vereinen, Nachbarschaften, Heimatvereinen, Kirchengemeinde, Gesamtschule und die Helfergruppe der Bürgerstiftung mit Spaten und anderen Pflanzhilfen aktiv, um Tausende Blumenzwiebeln in städtischen Grünflächen zu versenken. Dies allein aus dem Grund, damit sich im kommenden Frühjahr an vielen Stellen im Stadtgebiet gelbe Blütenpracht entfalten kann. Und zwar als Ergänzung der schon im vergangenen Jahr gepflanzten 20 000 Narzissen, die im April und Mai dieses Jahres so viele Einheimische und Gäste der Glockenstadt erfreut haben.

Die Projekt-Verantwortlichen der Bürgerstiftung sind laut Mitteilung voll des Lobes über dieses großartige Bürgerengagement in der Glockenstadt. Und man sehe sich dadurch erneut darin bestätigt, dass man mit solchen gemeinsamen Aktionen der Bürgerschaft sehr viel Positives für das Erscheinungsbild unserer Stadt erreichen könne. Ob es in kommenden Jahr erneut zur Wiederholung dieser tollen Aktion kommen könne, ist noch nicht entschieden, werde aber rechtzeitig in den Gremien der Bürgerstiftung thematisiert.

Jetzt heißt es aber erst einmal abwarten bis zum kommenden Frühjahr, wenn dann die Narzissen hoffentlich überall üppig aufblühen und alle Beteiligten sich an dem Ergebnis ihrer Mühen erfreuen können.