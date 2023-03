Gemeinsam die Unsicherheiten bekämpfen

Um sich mit diesen Unsicherheiten und Ängsten zu beschäftigen, lädt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Gescher, Christiane Betting, alle Interessierten zu einem Seminar zum Thema „Zurück in den Beruf – Berufliche Veränderungsprozesse gestalten“ am Donnerstag (23. 3.) von 9 bis 12 Uhr in den Sitzungssaal des Gescheraner Rathauses ein, heißt es in der Pressemitteilung. Die Referentin, Karin Hartmann, ist Beauftragte für Chancengleichheit bei der Agentur für Arbeit.

Wie stelle ich mir meinen Traumberuf vor? Welche Kompromisse gehe ich ein? Was wird heute verlangt? Was kann ich, oder was will ich wirklich im Beruf? Mit diesen und vielen weitere Fragen beschäftigen die Teilnehmer in dem Seminar. Es soll Unterstützung dabei geboten werden, den eigenen Weg in den neuen, zu dem alternativen oder im eigenen jetzigen Beruf zu finden, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Neben den beruflichen Unsicherheiten können aber auch das Gestalten eigener Wege, sich an verändernde Lebenssituationen anzupassen und eigene Wünsche Realität werden zu lassen, als Herausforderungen erlebt werden.

Dieses Informations- und Beratungsangebot kann also genutzt werden, um systematisch und zielgerichtet vorgehen zu können, heißt es. Berufsrückkehrern sowie alle interessierten Personen erhalten in dieser Veranstaltung Informationen zur Lage auf dem Arbeitsmarkt, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, zum Dienstleistungsangebot der Agentur für Arbeit, zur Stellensuche und zu den Möglichkeiten der beruflichen Neuorientierung. Auch Interessierte, die sich noch in Elternzeit befinden, sind eingeladen.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich bis Dienstag (21. 3.) um 10 Uhr. Diese kann telefonisch im Gleichstellungsbüro (Rathaus) unter Tel. 02542/60-102 oder per E-Mail unter betting@gescher.de erfolgen.

Die Veranstaltung findet wieder in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Borken statt und ist Teil der Veranstaltungsreihe „Frau und Beruf 2023“.