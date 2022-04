Gemeinsam mit Bella lernen

Gescher

Bella heißt die neue Klassenkameradin der Kinder in der Brüder-Grimm-Schule in Estern, einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Sprache im Primarbereich. „Und alle haben Bella in ihr Herz geschlossen“, ist sich Lehrerin Franziska Terschluse sicher. Bella ist eine Vierbeinerin, eine Golden-Retriever-Mischlingshündin.

Von Manuela Reher