Gemütlicher Camper Marke Eigenbau

Ja, den Transit mögen alle, denn er begeistert neu wie gebraucht. Allüberall hat er seine Fans. In Köln, Hauptsitz von Ford Deutschland, genauso wie in Gescher, wo Mike Wissen, 47, Elektrotechnikermeister, aus einem Uralt-Modell, Baujahr 2000, einen gemütlichen Camper Marke Eigenbau geformt hat. Tatkräftig unterstützt wurde er von Ehefrau Kirsten, 45, und Sohn Levin, 18.

Es war „ein Corona-Projekt“, so Wissen, bei dem die gesamte Familie mitgebastelt hat. „Im November 2020, als wegen der Pandemie fast alle Veranstaltungen ausgefallen sind und in der Fußball-Bundesliga lediglich Geisterspiele ausgetragen wurden, haben wir uns den Transit gekauft“, erzählt der Fan von Borussia Mönchengladbach, „ich hatte ihn im Internet entdeckt.“ 135 000 Kilometer hatte das gute Stück gelaufen, er kommt aus dem Ruhrpott: aus Bottrop, eine Bergbaustadt, die über die A31 prima erreichbar ist.

Das Auto wurde erst mal entkernt. „Bis auf das Führerhaus haben wir alles rausgeworfen“, erinnert sich Mike Wissen an unzählige Stunden, die sie zu dritt investiert haben, „der Boden, die Sitzbank, die Verkleidung, die Decke – alles weg!“ Weil sich auch an manchen Stellen der Rost eingenistet hatte, musste Wissen das Schweißgerät einsetzen. „Schweißen? Kann ich auch.“ Er ist handwerklich begabt, hat zwei rechte Hände und ist passionierter Hobbyschrauber.

Die Elektroarbeiten waren für ihn eh kein Problem. Da kennt er sich von Berufs wegen bestens aus. „Ersatzteile haben wir uns bei eBay-Kleinanzeigen besorgt“, berichtet Wissen, „das war ein Low-Cost-Project.“ Es durfte nicht zu viel kosten, preiswert sollte der Umbau sein. „Vorher hatten wir Skizzen angefertigt und überlegt, wie sich das vorgesehene Raumkonzept optimal realisieren lässt, da der verfügbare Platz doch sehr begrenzt ist.“ Innen wurde der Transit neu lackiert, außen frisch poliert. Levin hat die Löcher fürs Dachfenster und den Stromanschluss in die Karosserie geschnitten. „Da gab es jede Menge zu tun! Langeweile hatten wir kein bisschen.“ Vier bis fünf Monate dauerte der Spaß, dann war der Van fertiggestellt.

Alles, was das Camper-Herz begehrt, haben Mike, Kirsten und Levin Wissen fachmännisch installiert: eine Liegefläche mit Lattenrost, zwei Meter lang und 1,4 Meter breit, einen Schrank mit Innenlicht, einen einziehbaren Tisch, eine 38 Liter große Kühl- und Gefrierbox, eine Drehkonsole für den Beifahrersitz, einen 30 Liter fassenden Frisch- und Grauwassertank, eine Standheizung und und und.

Der gewiefte Elektrotechniker hat auch noch ein paar Besonderheiten eingebaut: Solaranlage mit Bluetooth-Konnektivität, 100 Ah AGM-Bordbatterie, 18 Watt starke LED-Ambientebeleuchtung, Landstromversorgung, Arduno-GPS-Tourentracker, UKW-Kassettenradio plus Bose-Soundsystem. „Im Juli 2021“, bemerkt er stolz, „haben wir die Zulassung als Wohnmobil erhalten.“ Als Sahnehäubchen für den riesigen Aufwand, den sie daheim unterm Carport betrieben haben.

Der Camper hat auch einen Spitznamen bekommen. „Dröppel“ heißt er. Warum? „Nicht, weil er Öl verliert“, antwortet sein Besitzer, „nein, weil man mit ihm so schön über die Landstraßen ‚dröppeln’ kann.“ Seine Höchstgeschwindigkeit liegt bei 124 km/h, die Wissens bevorzugen jedoch 80 km/h, wenn sie auf Reisen sind. „Zur Entschleunigung“, betont der Ehemann, der mit seiner Gattin oder Levin mit seiner Freundin schon einige Touren querbeet durch Deutschland und Holland (Scheveningen) unternommen haben. „An den Wochenenden waren wir bereits in Haren an der Ems, in Eslohe im Sauerland, in Cloppenburg im Oldenburger Münsterland, in der alten Römerstadt Xanten, in Zell an der Mosel und gleich zwei Mal in Leipzig.“ Zunächst beim Konzert der Toten Hosen, einer ihrer Lieblingscombos, mit kurzem Familienbesuch in Halle (Saale), und eine Woche später beim Vanlife-Ferropolis, einem Treffen für Anders-Camper. „Wir sind auch Mitglied in einer Community und tauschen uns mit anderen aus“, erklärt er, „wir haben dafür eine Instagram-Seite.“ Unter @Knowledge.van.project berichten die Wissens über ihre Erfahrungen mit ihrem selbst fabrizierten DIY-Camper-Van der Marke Ford Transit.