„Genossenschaft ist gut aufgestellt“

Gescher

Martin Duesmann-Artmann, seit 1993 Geschäftsführer der heutigen Raiffeisen Hohe Mark Hamaland eG, wird am morgigen Freitag im Rahmen der Generalversammlung der Genossenschaft in Stadtlohn verabschiedet. Für den 62-Jährigen, der in Eggerode wohnt, hat die passive Phase seiner Altersteilzeit begonnen. Im Gespräch mit unserem Redaktionsmitglied Jürgen Schroer blickt der scheidende Geschäftsführer auf seine langjährige Tätigkeit und die Entwicklung der Genossenschaft zurück.