Genossenschaft soll Rettung bringen

Als Sabrina Dankelmann den Laden kostBAR-unverpackt im November 2019 eröffnet hat, war die Welt noch (fast) in Ordnung. „Es lief alles wie geplant an“, blickt die 42-Jährige auf einen guten Start. Dann kam Corona und seit Februar der Ukraine-Krieg mit Energiekrise und Inflation. „Eine Krise zu viel. So ist es nicht möglich, den Laden als Einzelperson weiterzuführen“, sagt die Inhaberin. Sie möchte aber nicht schließen, sondern hofft, dass die „kostBAR“ als Genossenschaftsladen weitergeführt werden kann. Kunden, Lieferanten und Interessierte haben die Möglichkeit, Anteile im Wert von 250 Euro zu erwerben, können mitbestimmen und das Geschäft gemeinsam durch die Krise führen. Auch ehrenamtliche Mithilfe ist erwünscht, aber keine Pflicht. „Letztlich muss der Laden von den Kunden getragen werden“, setzt Sabrina Dankelmann auf eine Solidargemeinschaft.

Nachhaltig erzeugte Lebens- und Genussmittel bietet Sabrina Dankelmann in ihrem unverpackt-Laden an. Dieses Modell trägt aufgrund der Dauerkrisenlage nicht mehr – der Umstieg auf ein Genossenschaftsmodell soll den Weiterbetrieb ermöglichen.

Viel Herzblut hat die gelernte Maschinenbauingenieurin in ihren unverpackt-Laden an der Katharinenstraße gesteckt. Auf nachhaltig erzeugte Lebensmittel zu setzen, das sei der richtige Weg. „Ohne Corona und Krieg würde mein Konzept funktionieren“, ist die Gescheranerin überzeugt. Sie hat vom Start weg viel positives Kunden-Feedback erhalten, sich auch ehrenamtlich für das Thema Nachhaltigkeit eingesetzt und Preise wie den GRÜNDERstein Unternehmer Award und den Klimaschutzpreis der Stadt Gescher bekommen.

Mit Corona und den folgenden Lockdowns sei ihr Konzept, das die kostBAR-unverpackt neben dem Einzelhandel auch als Treffpunkt und Netzwerk-Standort etablieren sollte, nicht mehr aufgegangen. Die Themen Nachhaltigkeit und Plastikvermeidung seien medial und in den Köpfen der Menschen nach hinten gerutscht. Besserung hätte 2022 bringen sollen, aber dann kam der Angriff auf die Ukraine mit all seinen Folgen. Etwa seit April hätten die Menschen Angst wegen steigender Kosten und sparten auch bei Lebensmitteln. Der Wareneinkauf habe sich ebenfalls verteuert, aber nicht so stark wie im konventionellen Bereich. „Die Nachfrage ist der Knackpunkt“, weiß Sabrina Dankelmann. In der bisherigen Form als GmbH könne sie den Laden bei diesen Rahmenbedingungen leider nicht weiterführen.

Nach dem Motto „Veränderungen sind besser als aufgeben“ hat sich die bisherige Inhaberin entschlossen, ein Genossenschaftsmodell zu initiieren. „Wir brauchen Mitglieder, die sich aktiv am Erhalt des Ladens beteiligen“, erläutert sie. Ab sofort könnten Interessierte Anteile à 250 Euro erwerben. Jedes Mitglied bekommt – unabhängig von der Zahl der Anteile – nur ein Stimmrecht und kann den Geschäftsbetrieb mitgestalten, aber auch eigene Ideen einbringen und ehrenamtlich helfen. Wichtige Entscheidungen werden in der jährlichen Generalversammlung gemeinschaftlich getroffen. Die Mitglieder unterstützen den Laden durch ihren Einkauf – ein möglicher Gewinn wird am Ende des Jahres prozentual nach Höhe des Einkaufs rückvergütet.

Dankelmann hofft, dass sich mindestens 150 Mitglieder finden, damit dieses Modell trägt. Sie selbst wird weiterhin ehrenamtlich im Vorstand mitarbeiten, hört aber als Geschäftsführerin auf. „Ich werde mir im nächsten Jahr wieder einen Job suchen“, kündigt die Ingenieurin an. Den Wechsel von der GmbH zur Genossenschaft peilt sie zum 1. Februar 2023 an und hofft auf einen nahtlosen Übergang.

7 Für Interessierte, die beim Genossenschaftsladen mitmachen möchten, findet voraussichtlich am Mittwoch (16. 11.) um 19 Uhr ein Treffen in der kostBAR statt. Weitere Auskünfte hierzu unter Tel. 700 84 90.