Genossenschaft startet mit fünf Teams

Nun ist es amtlich: Der kostBAR Unverpacktladen firmiert jetzt offiziell als eingetragene Genossenschaft (eG) und nimmt ab dem 1. Mai seine Geschäftstätigkeit auf. Sabrina Dankelmann, die als frühere Inhaberin in den Vorstand wechselt, freut sich, dass es endlich geklappt hat. „Jetzt kommt es auf die Gemeinschaft an und nicht mehr auf den Profit des Einzelnen“, strahlt Dankelmann mit Blick auf bislang über 140 interessierte Genossen auf ihrer Liste. Und aus der Gemeinschaft heraus haben sich bereits fünf Teams mit rund 20 Ehrenamtlichen gebildet, die künftig tatkräftig mitanpacken wollen.

Dankelmann selbst ist im Team „Laden“ tätig und wird sich um die Planung sowie den Ein- und Verkauf kümmern. Nicole Hisker wird sie dabei ehrenamtlich unterstützen. Außerdem habe Dankelmann auch die ausgeschriebene Teilzeitstelle nun „sehr interessant“ besetzen können. Sina Wübbeling, ehemalige Besitzerin des Unverpacktladens in Borken, wird Dankelmann mit Rat und Tat zur Seite stehen. „Sie bringt viel Erfahrung und neue Ideen mit, kennt den Markt und die Lieferanten in der Umgebung“, betont Dankelmann.

Für das Team „Öffentlichkeitsarbeit“ konnte sie Michael Führs gewinnen, der ebenfalls schon Vorerfahrung mitbringt und bereits für die Regionale 2016 damals in der Öffentlichkeitsarbeit tätig war. „Wenn man die Chance vor der Haustür hat, mit seinem Engagement mitzuhelfen, dass so eine Idee erhalten bleibt, kann man sich doch einbringen“, findet Führs. Das Arbeitsfeld sei für ihn reizvoll gewesen, weil er sich auch „gut nach Feierabend“ einbringen könne.

Dann gibt es das Team „Grünpflege“, das sich um die Begrünung vor dem Geschäft und die zwei Bäume dahinter kümmern wird, sowie das Team „Festausschuss“. „Das kümmert sich vor allem um die vier verkaufsoffenen Sonntage, besonders den Weihnachtsmarkt“, erklärt Sabrina Dankelmann. „Und ansonsten ist vom Wohnzimmerkonzert bis hin zum Feierabendbier vieles denkbar“, schmunzelt sie. Das sei dann der Kreativität und Zeit des Teams überlassen. Seinen ersten Einsatz wird es wohl schon zum offiziellen Start beim Sekt- und Bierempfang haben. Und last not least ist da noch das Team „Facility Management“. „Hier müssten auch mal mehrere Lampen neu ausgerichtet werden“, nennt Dankelmann mit Blick zur Decke ein Beispiel.

Im Aufsichtsrat der Genossenschaft werden André Tubes, Henrik Dankelmann und Jaron Heskamp tätig sein. In einem nächsten Schritt sollen nun die interessierten künftigen Genossen einen Newsletter mit der Beitrittserklärung und der Satzung erhalten. Auch wer noch nicht auf der Liste steht, kann sich immer noch beteiligen und sich auf der Homepage des Unverpacktladens oder direkt im Geschäft informieren und Anteile in Höhe von jeweils 250 Euro erwerben. Nach oben ist bei der Anzahl der Genossen keine Grenze gesetzt.

Sabrina Dankelmann weist aber zur langfristigen Sicherung der Genossenschaft darauf hin, dass es nur mit der einmaligen Anteilszeichnung nicht getan sei. „Jedes Mitglied sollte noch mal für sich schauen, wie der eigene Umsatz in der kostBAR erhöht werden kann.“ Dazu sollen auch die Kochboxen beitragen, die im Geschäft angeboten werden. Das ehrenamtliche Engagement und die positive Aufbruchstimmung lassen Sabrina Dankelmann aber optimistisch in die Zukunft blicken. | kostbar-unverpackt.com