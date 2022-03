Gesamtschule soll sechszügig werden

Fast alles spricht dafür, dass die Gesamtschule Gescher ab dem Schuljahr 2023/2024 einen zweizügigen Teilstandort in Velen haben wird. Die Entscheidung darüber fällt in den Ratssitzungen in Velen (4. April) und Gescher (11. Mai). Voraussichtlich Ende Mai erfolgt dann die Antragstellung bei der Bezirksregierung Münster auf Genehmigung der 6-zügigen Gesamtschule. Regelungen zur Finanzierung und Beteiligung der Kommunen Gescher und Velen sollen über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung getroffen werden. Mit dem Sachstand befasst sich am morgigen Mittwoch der Ausschuss für Generationen, Familie, Bildung, Kultur und Sport (Sitzung ab 18 Uhr im Rathaus).

Die Gesamtschule Gescher könnte demnächst sechszügig sein. Die Politik in Velen und Gescher entscheidet in den nächsten Wochen darüber, ob in Velen ein zweizügiger Teilstandort errichtet wird.

Ein Gutachten zur Schulentwicklungsplanung hat bestätigt, dass Schülerzahlen und räumliche Möglichkeiten an den Standorten Velen und Gescher auskömmlich sind für die Teilstandort-Errichtung. In Velen müssen mindestens 50 Anmeldungen erreicht werden, am Hauptstandort in Gescher sind es 100. Hier sollen sämtliche Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I (Klassen 5 - 10) unterrichtet werden. Die gymnasiale Oberstufe mit den Jahrgangsstufen 11 - 13 wird ausschließlich in Gescher angeboten. In Velen wiederum sollen im Gebäude der bisherigen Abraham-Frank-Sekundarschule alle Jahrgangsstufen (5 - 10) der Sekundarstufe I unterrichtet werden. Vorteil für Velen: Das weiterführende Schulangebot der Stadt wird langfristig gesichert. Vorteil für Gescher: Die gymnasiale Oberstufe wird abgesichert und ermöglicht ein größeres Kursangebot für die Schüler. Außerdem verbessert sich der Personalschlüssel bei der Lehrer-Zuweisung.

Die Schulkonferenz der Gesamtschule hat kein eindeutiges Votum abgegeben. Neben den erwähnten Vorteilen wird in einer Stellungnahme darauf verwiesen, dass die vergangenen neun Jahre von einer „dauerhaften Aufbauarbeit“ geprägt waren und eine neue Entwicklungsaufgabe eine Erschwernis darstelle. Das erforderliche Pendeln der Lehrkräfte zum Teilstandort nach Velen verschlechtere die Arbeitssituation. Ungeklärt sei auch, ob es für den Übergang zusätzliche Entlastungsstunden für Verantwortliche in Schulleitung und Kollegium geben werde.

Bedenken gegen die angestrebte Teilstandort-Lösung meldet die Gemeinde Reken an. Sie befürchtet, dass dadurch der Schulstandort in Reken geschwächt oder sogar geschädigt werde. Auch das Gymnasium Mariengarden Borken-Burlo hat sich kritisch geäußert. Alle anderen Kommunen und weiterführenden Schulen in der Region haben keine Bedenken oder haben auf eine Rückmeldung verzichtet.

Die „Spielregeln“ für die interkommunale Zusammenarbeit wollen Gescher und Velen in eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung gießen. Der Entwurf sieht vor, dass die Schulträgeraufgaben für die dann 6-zügige Gesamtschule der Stadt Gescher obliegen. Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel für den Teilstandort stellt die Stadt Velen zur Verfügung. Eigentumsverhältnisse werden durch den Vertrag nicht geändert. Jede Kommune bleibt für die Unterhaltung der Gebäude an ihrem Standort zuständig. Schul- und IT-Verwaltung erfolgen zentral durch die Stadt Géscher. Die Schülerbeförderung übernimmt jede Kommune für ihren Schulstandort selbst. Zur Beratung schulischer Fragen und notwendiger Investitionen wollen die beiden Städte einen Beirat bilden.