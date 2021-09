Gescher als Marke sichtbar machen

Mit Hilfe eines Kulturkonzeptes soll Gescher zu einer Stadt mit eigener, kulturgeprägter Identität weiterentwickelt werden. Dieses 26 DIN-A-Seiten umfassende Konzept, vom Büro Richter Beratung (Osnabrück) erarbeitet, liegt nun am Mittwoch (22. 9.) dem Ausschuss für Generationen, Familie, Bildung, Kultur und Sport vor. Das Gremium wird aber erst in einer Sondersitzung am 27. Oktober über die Anerkennung des Konzepts entscheiden.

Es gibt vier Museen in Gescher, die sich durch besondere Alleinstellungsmerkmale in der Region auszeichnen: das Westfälische Glockenmuseum, den Museumshof auf dem Braem, das Westfälisch-Niederländische Imkereimuseum und das (D)Torfmuseum in Hochmoor sowie die Kunsthalle Hense, die ihren Betrieb eingestellt hat.

Gescher soll als Marke sichtbar gemacht werden. Über die mittel- und langfristigen Maßnahmen und deren Finanzierung soll in den Jahren ab 2022 gesondert beraten und entschieden werden, teilt die Stadt mit. In dem Gesamtkonzept möchte die Stadt Gescher mit dem offiziellen Namenszusatz „Glockenstadt“ die Ziele und Leitlinien der kommunalen Kulturpolitik für die Dauer von fünf Jahren benennen. „Der Planungsprozess für das Kulturkonzept war ungewöhnlich“, betont Kulturberater Reinhart Richter. Es habe ein starkes Bedürfnis bei den Beteiligten gegeben, sofort in der Veränderung des Kulturlebens und der Gestaltung seiner Rahmenbedingungen tätig zu werden und nicht auf die Entscheidungen über das Kulturkonzept zu warten. Daher seien besonders in den Arbeitsgruppensitzungen des Kultur- und Museumsnetzwerkes schon viele Lösungsvorschläge erarbeitet und teilweise schon umgesetzt worden.

Das reiche Kulturleben in Gescher ist ein wichtiger Teil der Lebensqualität und Identität, heißt es im Konzept. Das Leben sei geprägt von Traditionen, dem aus der Geschichte der Nachbarschaften geprägten Gemeinschaftsgeist, einem starken Ehrenamt, einer überregional attraktiven Museums- und Kunstlandschaft, der Glockengießerei, dem Glockenklang und einer besonderen Karnevalskultur. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Haus Hall habe sich in der Stadt eine „schöne, gelebte Gemeinsamkeit“ entwickelt, in der Menschen mit Einschränkungen selbstverständliche Mitglieder der Stadtgesellschaft seien.

In dem Kulturkonzept sind 27 allgemeine kulturpolitische Ziele vermerkt. Eines davon lautet: Kultur wird als wichtiger Standortfaktor für die (auch wirtschaftliche) Lebensfähigkeit der Stadt entwickelt.

Einige Ziele betreffen auch die Finanzierung der Kultuarbeit. So soll für Künstler, Vereine und Projekte ein Kulturförderbudget geschaffen werden. Die Förderung soll auf der Basis der vom Rat beschlossenen Kulturförderrichtlinien erfolgen und die die wichtige inhaltliche Beratung ergänzen.

Der Kulturhaushalt der Stadt Gescher sei mit weniger als zwei Prozent des Ergebnishaushaltes viel zu gering. In früheren Jahren sei der Kulturhaushalt größer gewesen, erläutert Kulturberater Reinhart Richter. Insbesondere die Reduzierung der Stelle der Museumsleitung auf eine halbe Stelle und die nicht erfolgte Wiederbesetzung der Stelle für das Stadtarchiv würden dazu führen, dass das auch durch neue Anforderungen gewachsene Aufgabenspektrum nicht bewältigt werden könne.

0 Der Ausschuss für Generationen, Familie, Bildung, Kultur und Sport tagt am Mittwoch (22. 9.) um 18 Uhr in öffentlicher Sitzung im Rathaus in Gescher.