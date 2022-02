Gescheraner müssen ohne Umzugs-Trubel auskommen

Gescher

Solche Bilder wird es an diesem Wochenende leider nicht geben. Wegen der Corona-Pandemie haben die Stadtkarnevalisten den für den morgigen Sonntag geplanten Umzug in Gescher bereits Anfang Januar abgesagt. Zum zweiten Mal in Folge fällt damit der Straßenkarneval in der Glockenstadt flach. Eine Verschiebung in das Frühjahr, wie es andernorts gehandhabt werde, komme nicht in Frage: „Ein Karnevalsumzug gehört in die Wintermonate“, sagt Präsident Theo Heisterkamp. Er wird sich an diesem Wochenende mit einer Videobotschaft ans Narrenvolk wenden. Außerdem, so Heisterkamp, hätten die Karnevalisten eine Überraschung für Prinzessin Marion (Pierk) in petto – mehr werde vorab nicht verraten. Eine neue Tollität wird es nicht geben, weil es gegen die Tradition wäre, einen Prinzen ohne Umzug zu proklamieren. Marion I. soll im Mai im Rahmen einer närrischen Party verabschiedet werden, so die Planung der Karnevalisten.