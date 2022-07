Gescheraner Reiter holen zehn Siege

(js/pd). Für Pferdesportler aus dem Münsterland gab es am vergangenen Wochenende nur ein Ziel: Gescher. Auf der Anlage in Harwick fand das Reitturnier des Zucht-, Reit- und Fahrvereins statt. Trotz des besonders am Sonntag eher durchwachsenen Wetters kamen zahlreiche Zuschauer und erlebten sehr gute Leistungen. Auch die Gescheraner Spring- und Dressurreiter schnitten prima ab und verzeichneten an den drei Tagen insgesamt 65 Platzierungen mit zehn Siegen. Höhepunkt zum Turnierabschluss war die Springprüfung der schweren Klasse mit Stechen, das Valentin Meiss vom ZRFV Legden gewann. Er sicherte sich damit den Großen Preis der Volksbank Gescher.

Nach gut dreimonatiger Vorbereitung mit vielen helfenden Händen und Arbeitseinsätzen – hier gilt der Dank des Vorstandes allen Beteiligten – lief ab Freitagmorgen alles wie am Schnürchen. Die ersten Platzierungen für den ZRFV Gescher holten Christina Grave und Rebecca Holtwiesche in Dressurpferdeprüfungen der Klasse A. Bei Springpferdeprüfungen der Klasse L und M belegte Wolfgang Zimmermann den 2. und 4. Platz. Zweite wurden auch Anna Terhechte mit Quintus in einer A-Springprüfung und Kathrin Terhechte mit Cornetta in einer Stilspringprüfung der Klasse L.

Gleich 26 Platzierungen für die Reitsportler aus Gescher brachte der Samstag. Den Mannschaftssieg in der Dressurprüfung Klasse A holten Andrea Greve, Sandra Nieland, Kathrin Terhechte und Vera Nieland. Platz zwei ging hier an Kyra La Torre, Helena Rehr, Sophie Kötting und Inga Dillmann. In der Einzelwertung lag Sandra Nieland mit Golden Amy vorne, gefolgt von Andrea Greve mit Stella. Einen weiteren Sieg holte Helena Rehr in einer Stilspringprüfung Klasse A vor Kyra La Torre und Julia Paskert.

Am Sonntag herrschte ganztätig Hochbetrieb auf der Reitanlage. Die Besucher wurden mit Brötchen, Kaffee, Kuchen, Eis und Pommes bestens versorgt. Gut angenommen wurde auch das Rahmenprogramm der Jugendabteilung mit Waffelstand und Kinderschminken. Für den ersten sportlichen Höhepunkt sorgten die Dressurreiter: Hanja Thiery, Romy Homann und Clara Blommel sicherten sich Platz eins im Wettbewerb Mannschaftsdressur. In der Einzelwertung rangierte Clara Blommel vor Romy Homann und Milla Hobbold. Auch die Springreiter setzten Akzente: Viel Applaus erntete der Gescheraner Markus Terhechte, der mit Araldo eine Springprüfung der Klasse M gewann.

Zum krönenden Abschluss verfolgten viele Zuschauer das von der Volksbank Gescher gesponserte Springen der Klasse S mit Stechen. In einem spannenden Wettbewerb setzte sich Valentin Meiss (ZRFV Legden) auf Cornetta Blue durch und verwies Franzisco Brüggen (ZRFV Coesfeld-Lette) und Pia-Katharina Beeking (RV Osterwick) auf die Plätze. Hier erreichte Wolfang Zimmermann vom ZRFV Gescher auf Louisiana einen guten sechsten Platz. Direkt im Anschluss fand die Siegerehrung statt.

Als die letzten Pferdebungen den Turnierplatz verließen und die Aufräumarbeiten begannen, zogen die Organisatoren des Gescheraner Reitervereins ein positives Fazit: „Es war ein rundum gelungenes Turnier“, hieß es. Ein besonderer Dank gelte allen Sponsoren.