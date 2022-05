Gesundheit ist das oberste Gebot

In den Einzelhandel und somit auch bei der Kundschaft ist wieder ein Stück Normalität eingekehrt. Wer möchte, kann sich neuerdings ohne seine Alltagsmaske auf den Weg in die Läden machen. Dennoch lässt sich nach den Erfahrungen in den vergangenen zwei Jahren, die durch den Lockdown und Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie geprägt waren, nicht direkt wieder an die Zeit vor Corona anknüpfen. Das hat eine Umfrage unter der Einzelhändlern in der Glockenstadt ergeben.

Julia Ganten (l.) vom Fachgeschäft für Uhren, Schmuck und Optik Ganten in der Hauskampstraße, und ihr Team – hier Mitarbeiterin Rotering – versuchen, den Kunden ein unbeschwertes Einkaufserlebnis wie in Zeiten vor Corona zu bieten.

So trägt das Personal in den Läden noch zum großen Teil Masken. „Wir überlassen es dem Kunden, ob er diesen Mund- und Nasenschutz ebenfalls tragen möchte oder nicht“, sagt Julia Ganten, Inhaberin des gleichnamigen Fachgeschäftes für Uhren, Schmuck und Optik, in der Hauskampstraße. Nachdem die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie weggefallen seien, sei anfangs die Kundenfrequenz sehr hoch gewesen, sagt die Geschäftsfrau.

Doch als die Politik an die Bevölkerung appelliert habe, Geld für die gestiegenen Energiekosten zurückzulegen, habe der Zustrom an Kunden nachgelassen. Als dann ein Hilfspaket von Seiten der Politik angeboten worden sei, hätten sich wieder mehr Kunden im Laden eingefunden.

Die Verunsicherung in der Kundschaft sei sehr groß, meint auch Theo Gödde von Schuh + Sport Gödde in der Hofstraße. Diese werde nicht unbedingt durch eine Angst vor einer Infektion mit Corona verursacht, sondern vielmehr durch allgemein deutlich gestiegene Lebenshaltungskosten.

Verständlicherweise halte die Bevölkerung ihr Geld zusammen, um vor allem auch die hohen Energiekosten zahlen zu können. In der jüngsten Vergangenheit hätten deutlich weniger Kunden den Laden betreten.

Schließlich müsse sich der Kunde nicht nur bei Lebensmitteln, sondern auch bei Schuhen auf höhere Preise einstellen. Wenn zuvor ein Paar Schuhe 40 Euro gekostet habe, seien es nun 45 bis 50 Euro. „Leder ist auf dem Weltmarkt sehr knapp“, erläutert Theo Gödde.

Außerdem würden 90 Prozent der Schuhe per Containerfracht aus Südostasien geliefert. Die Transportkosten sind gestiegen, sodass deshalb die Preise ebenfalls steigen. „Wir haben uns in eine globale Abhängigkeit begeben“, sagt Theo Gödde. Daher seien die Auswirkungen jetzt so weitreichend. Für ein paar Wanderstiefel liege die Lieferzeit aktuell bei einem Jahr. Das sei dem Kunden oft schwer zu vermitteln.

„Der Lockdown war das Schlimmste, was man einem Einzelhändler antun kann“, kommentiert der Geschäftsmann im Hinblick auf die zurückliegende komplette Schließung der Geschäfte in der Corona-Pandemie. Aber nach der Corona-Keule habe der Einzelhandel nun unter anderem mit den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine zu kämpfen.

Wenn nun auch alle G-Regeln (geimpft, genesen, getestet) weggefallen seien, sei für ihn nach wie die vierte G-Regel – nämlich Gesundheit – die wichtigste. Jeder trage dabei eigene Verantwortung: sowohl die Einzelhändler als auch die Kunden.

Michael Dölle, Inhaber des Fachgeschäfts für Schreibwaren, Bürobedarf, Geschenk- und Dekorationsartikel, modische Accessoires, Taschen sowie hochwertige Kinderbekleidung am Kirchplatz, kommentiert die aktuelle Situation so: „Die Komsumlaune scheint eingetrübt zu sein.“ Nach dem verheißungsvollen Auftakt beim Frühlingsfest habe der Kundenzustrom in der vergangenen Woche deutlich nachgelassen.

Auch Michael Dölle hat festgestellt, dass die Einkaufspreise zum Teil erheblich angezogen seien. „Wir geben diese aber nur zum Teil an unsere Kunden weiter. Wir wollen noch abwarten“, betont er. Lieferengpässe könne es demnächst eventuell bei Papier geben. Aber dort müsse man weiterhin die Lage genau beobachten. Michael Dölle, der in seinem Geschäft außerdem eine Poststelle betreibt, hat beobachtet, dass immer noch viele Pakete unterwegs sind. Während des Lockdowns hätten sich die Menschen bereits daran gewöhnt, viele Dinge online zu kaufen.

Das Team von Peoples Fashion appelliert an die Kundschaft, „sich etwas Gutes zu gönnen“. Die aktuelle Frühjahrs- und Sommermode bezaubere mit viel Farbe. „Das hebt die Laune und hilft heraus aus der Tristesse“, sagt eine Mitarbeiterin. Die Preise seien stabil. Das sei eine gute Nachricht für die Kundschaft.