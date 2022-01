Getestete Könige ziehen von Haus zu Haus

Am kommenden Samstag (8. 1.) werden die Sternsinger auch in Gescher durch die Straßen ziehen und den Neujahrssegen in die Wohnhäuser bringen.

Aufgrund der sich verschärfenden Pandemie-Situation müssen einige Sicherheitsaspekte für die Sternsinger beachtet werden. Der Aussendungsgottesdienst findet um 8.30 Uhr in der St.-Pankratius-Kirche statt. Die Sternsinger müssen einen maximal 24 Stunden alten, offiziellen Corona-Test vorzeigen. Für erwachsene Begleitpersonen gilt die bekannte 2G-Regel (geimpft oder genesen). Entsprechende Nachweise werden vom Organisationsteam kontrolliert, heißt es.

Pro Sternsingergruppe sollte maximal ein Erwachsener die Gruppe zum Gottesdienst begleiten. Die jeweiligen Gruppen sollten sich zusammen in eine Bank setzen. Ein gemeinsames Gruppenfoto wird es in diesem Jahr nicht geben. Masken müssen selbstverständlich während des kurzen Aussendungsgottesdienstes getragen werden, auch gilt diese Pflicht beim Singen vor den Häusern. Vor den besuchten Häusern muss der Mindestabstand eingehalten werden. Das Organisationsteam bittet um Verständnis dafür, dass die Segensbringer nicht die Häuser betreten können und auch Mehrfamilienhäuser nur von draußen besucht werden.

Bis um 16 Uhr müssen die Spendendosen im Haus der Begegnung, Marienstraße 1, abgegeben werden. Der Dankgottesdienst entfällt.

Am 15. Januar müssen die gewaschenen und gebügelten Gewänder zwischen 10 und 11 Uhr im Haus der Begegnung abgegeben werden, auch dies bitte nur von einem Erwachsenen aus der Gruppe. In der Kirche wird im Opferstock für die Sternsingeraktion gesammelt.

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“, unter diesem Motto werden wieder zahlreiche Projekte weltweit unterstützt. Nähere Infos auf der Internetseite www. sternsinger.de. Dort wird auch der aktuelle Sternsingerfilm mit Willi Weitzel gezeigt, sodass die zahlreichen Sternsinger erfahren, für was sie sich in diesem Jahr einsetzen. „Sternsinger sind ein Licht für andere und machen sich stark für Kinder in Not und bringen den Segen Gottes in die Häuser der Menschen“, heißt es.