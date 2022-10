Gladbach-Mythos wird lebendig

Die Jungs vom SV, die Mittwochabend nach dem Training ins Ciao Ciao kommen, beachten die Männerrunde am Ecktisch gar nicht. Aufmerksam werden sie erst, als Inhaber Skender Hadraj einen Tipp gibt: „Hier sitzt ein Fußball-Weltmeister und fünffacher Deutscher Meister“, ruft er ihnen zu und verrät den Namen: Wolfgang Kleff. Die Jungs staunen, googeln und finden die Torwart-Legende von Borussia Mönchengladbach sofort: „Krass“, lautet ihr Kommentar. Der 75-Jährige lässt sich derweil Antipasti und feines Filet schmecken und plaudert mit Skender und dessen Verwandten über glorreiche Zeiten, als die Fohlen-Elf am Bökelberg Fußballgeschichte geschrieben hat. „Das waren tolle Jahre“, blickt „Otto“ zurück – so wird Kleff wegen seiner Ähnlichkeit mit Komiker Otto Waalkes genannt.

Skender Hadraj, selbst Fan von Borussia, seit er vor 50 Jahren aus dem Kosovo nach Deutschland gekommen ist, hat viele Kontakte in die Fußballszene und holt immer wieder Promis nach Gescher. Die ehemaligen Gladbach-Kicker Xhaka und Stranzl waren schon da, aber auch die Ex-Trainer Christoph Daum und unlängst Peter Neururer. Und jetzt Kleff: Skenders Schwiegersohn Bekin Tolaj stammt aus Mönchengladbach und kennt etliche Borussen, mit Kleff ist er seit Jahren befreundet. Ein Abstecher nach Gescher mit Essen im Ciao Ciao war schon lange geplant, jetzt hat’s geklappt. „Es riecht nach Knoblauch, das liebe ich“, sagt Kleff, als er in der Kult-Pizzeria Platz nimmt.

Gerne blickt der 75-Jährige, der aus Schwerte stammt und heute in Mönchengladbach-Rheydt lebt, auf seine aktive Zeit zurück. Als Torwart hat er seinen Teil zum „Mythos Borussia“ beigetragen und denkwürdige Momente der Clubgeschichte miterlebt. Kleff stand zwischen den Pfosten, als am 3. April 1971 im Bundesligaspiel gegen Werder Bremen der Pfosten brach. Er feierte mit Gladbach 1971 die erste Titelverteidigung in der Bundesliga. Er war der Torhüter beim 7:1-Spektakel gegen Inter Mailand, das wegen eines Büchsenwurfes annulliert wurde, und er war der große Rückhalt im Pokalfinale 1973 gegen den 1. FC Köln, das Günter Netzer nach seiner Selbsteinwechslung mit dem Tor zum 2:1 entschied. „Das war für mich persönlich das Spiel der Spiele“, sagt „Otto“ Kleff. Auf hohem Niveau, mit spektakulärem und erfolgreichem Ausgang. Auch beim legendären 12:0 gegen Borussia Dortmund, höchster Bundesligasieg aller Zeiten, stand Kleff im Tor. „Klar, sonst hätten wir ja nicht zu null gespielt“, schmunzelt die Borussia-Legende.

428 Pflichtspiele absolvierte Kleff für Gladbach zwischen 1968 und 1982. Während seiner Zeit am Bökelberg gewann die Borussia fünf Deutsche Meisterschaften, zweimal den UEFA-Pokal und einmal den DFB-Pokal. „Otto“ ist aber auch Welt- und Europameister: Er stand bei den Titelgewinnen 1974 (WM) und 1972 (EM) im Kader der deutschen Nationalmannschaft, war aber „nur“ die Nr. 2 hinter Sepp Maier. „Das war okay, ich habe das damals akzeptiert“, blickt Kleff zurück. Sechs Länderspiele standen am Ende für ihn zu Buche.

Heute lässt es Kleff gemütlich angehen, leitet hin und wieder Trainings für Kinder und besucht regelmäßig die Heimspiele im Borussia-Park. „Kleine Lokale mag ich“, sagt der Fußball-Senior und genießt sein Filet mit schwarzem Trüffel und Spaghetti aioli. „Kompliment an die Küche“, ruft er in Richtung Junior-Chef Edonis Hadraj. Vater Skender freut sich und lässt Grappa kommen. „Brennt nicht im Hals, der muss gut sein“, kommentiert der bodenständige Gast den Verdauungstrunk.

Als Skender-Enkel Leon Zenuni auftaucht, geht es wieder um Fußball. Der 13-Jährige spielt bei Preußen Münster und möchte Profi werden. „Wer Talent hat, soll’s versuchen“, sagt Kleff. Er rät dem jungen Gescheraner, seine Ziele mit Ehrgeiz zu verfolgen, aber immer so, dass der Spaß am Fußball nicht verloren gehe.

Gerne hätte Gastgeber Skender von „Otto“ gehört, dass Gladbach in absehbarer Zeit noch einmal Deutscher Meister wird. Doch da zeigt sich der Ex-Profi skeptisch – zu schwankend seien die Leistungen der Borussen. Da bleibt dann doch nur die Erinnerung an die 70er – die große Zeit von Kleff & Co.