Glaskubus verbindet Gebäudeteile

Gescher

Die Stadt Gescher dreht große Räder im Schulbau. Nach Schulzentrum und Pankratiusschule soll nun auch die Von-Galen-Schule modernisiert und erweitert werden. Eine erste Konzeptstudie stellte Susanne Leßing vom Architekturbüro Kersting + Gallhoff am Mittwoch in einer gemeinsamen Sitzung der zuständigen Fachausschüsse vor. Die bestehenden Gebäudeteile der Grundschule sollen demnach baulich verbunden und räumlich neu organisiert werden. Die vorgestellte Variante würde nach dem aktuellen Baukostenindex geschätzte Kosten von 10,3 Millionen Euro verursachen. Für die Umsetzung in drei Abschnitten veranschlagt die Architektin dreieinhalb Jahre – je nach Vorlauf könnte im Jahr 2026 alles fertig sein. Über die Vorgehensweise soll in einer weiteren Sondersitzung am 27. Oktober beraten werden.

Von Jürgen Schroer