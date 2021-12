Glücksfeen bescheren tolle Gewinne

Irgendwie hatte man das Gefühl, ganz Gescher war auf den Beinen, als am Vorabend von Heiligabend auf dem Museumshof einige Stände typisches Adventsfeeling verbreiteten. Es duftete nach Glühwein, Kakao, Bratwürsten und Waffeln. Aber bevor man dazu vordringen durfte, gab es 2G-Kontrollen von Schülerinnen und Schülern der Gesamtschule Gescher, vornehmlich aus der Jahrgangsstufe 12. Aber noch drei weitere Ereignisse zogen die Massen an. Der Adventskalender am Heinrich-Hörnemann-Haus war mit 24 erleuchteten und weihnachtlich geschmückten Fenstern am Tag vor Heiligabend endlich komplett.

Dafür war der Wunschzettelbaum, der erstmals an diesem Ort stand, nicht ohne Grund leer. 20 Wunschzettel hingen noch bis zu diesem Tag am Baum. Zwei Kinder bekamen ihre Wünsche an diesem Abend erfüllt durch eine interne Ziehung. Wer die Glücklichen waren, wurde allerdings erst später verraten. Die meisten Besucher strömten zunächst ins Brauhaus, wo Jana Ay, Birgit Meyer und Elke Würz von der Stadtmarketing Gescher GmbH 5000 Lose zum Verkauf bereit liegen hatten. Lange Schlangen vor dem Brauhaus zeugten vom großen Interesse, denn insgesamt 26 hochwertige Preise warteten auf die glücklichen Gewinner, gespendet von den Einzelhändlern und Unternehmen in Gescher.

Paulina Mäske (10) kaufte mit ihrer Mutter zusammen gleich zehn Lose. „Ich habe schon mal ein Kuscheltier gewonnen und eine Tüte mit tollen Sachen“, verriet Paulina voller Vorfreude auf neue Gewinne. „Wir sind zum Glühweintrinken gekommen und natürlich auch, um Lose zu kaufen. Von einem Bekannten haben wir gehört, dass es wertvolle Schreibboards zu gewinnen gibt. Vielleicht haben wir Glück“, freute sich Pia Eßling und rückte mit ihrer Clique und mit dem dampfenden Glühwein in der Hand ihrem Ziel, dem Kauf von 15 chancenreichen Losen, näher.

Nach eineinhalb Stunden wurde der Losverkauf geschlossen im Brauhaus. Tische wurden vor dem Brauhaus aufgestellt zur Ziehung und Übergabe der Gewinne. Dicht an dicht standen die Besucher mit ihren Losen in der Hand. Vor allem die Kinder warteten gespannt auf die Ziehung. Stellvertretende Bürgermeisterin Beate Heimann hatte kurzfristig die Moderation der Ziehung übernommen. Vor dem Startschuss für die Ziehung bedankte sich allerdings erst Rainer Böwing (Vorstand Pro Gescher) bei Ay, Würz und Meyer für das Engagement, dieses Event trotz Corona wieder aufleben zu lassen. 200 Euro hatten die bewirtenden Vereine auch für die Gesamtschüler gespendet als Dank für die genauen Einlasskontrollen.

Und dann ging es endlich los. Immer wieder holte Heimann Kinder als „Glücksfeen“ aus dem Publikum, welche die Gewinner aus dem Korb mit den Losen ziehen durften. Lina (5) war die erste Glücksfee. Sie konnte auch schon die einzelnen Zahlen nennen. Es wurden sogar Schalke-Trikots als Preise vergeben, die – dem Zufall sei Dank – auch an Schalke-Fans gingen.

Am Ende gab es noch eine letzte Überraschung für Heimann und für zwei Kinder, die ihre Wünsche an den Wunschzettelbaum gehängt hatten. Liam Kallaus bekam sein Ravensburger Tierlexikon, seine Schwester Emma ein Feenbuch in einer etwas anderen als der gewünschten Ausgabe. „Das sind zufällig meine Enkelkinder“, freute sich Heimann mit den Kleinen.