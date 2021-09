Goldenes Buch der Energiewende gefüllt

Um die Aufmerksamkeit von Öffentlichkeit und Politik darauf zu lenken, hat sich sich kürzlich in Heek im Münsterland eine besondere Truppe von Radfahrern auf den Weg gemacht: Unter dem Motto „Die Energiewende erFahren“ hatte man sich zum Ziel gesetzt, in sieben Etappen 600 Radkilometer bis nach Berlin zurückzulegen und unterwegs Station bei einer Reihe von mittelständischen und kommunalen Akteuren der Energiewende zu machen.

Bei diesen Zwischenstopps in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sollte das „Goldene Buch der Energiewende“ mit Eindrücken, Anregungen und Forderungen an die Politik gefüllt werden. Organisiert hatten die Tour Vertreter von Unternehmen und Zulieferern aus dem Sektor erneuerbare Energien, die sich im Regionalverband Münsterland des Landesverbandes für Erneuerbare Energien (LEE) auch politisch für den Erfolg der Energiewende stark machen. Beteiligt waren unter anderem PlanET Biogastechnik (ab Ende 2021 mit neuem Hauptsitz im Neubau in Gescher), 2G Energy, B&W Energy und der Bürgerwindpark A31 Hohe Mark.

Start der Tour war am Firmensitz der 2G Energy AG, die Blockheizkraftwerke für die dezentrale Energieversorgung mittels Kraft-Wärme-Kopplung herstellt. Danach besichtigte die Truppe die PlanET-Biogasanlage in Bramsche und besuchte die Stadtwerke Lemgo.

Zur dritten Etappe von Lemgo nach Hannover gehörte ein Zwischenstopp bei einer mit Biomethan betriebenen KWK-Anlage der Stadtwerke Garbsen – dort werden 420 Wohngebäude effizient mit Wärme versorgt und zusätzlich Strom erzeugt. Die Truppe besuchte auch die Steimker Gärten in Wolfsburg. Das von der VW-Immobilientochter entwickelte Wohnquartier gibt Photovoltaik viel Raum. Anlagen auf den Dächern, Speicher in den Kellern und ausreichend Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge in den Straßen und Tiefgaragen. Die Siedlung wird ihren zukünftigen Bewohnern die E-Mobilität so einfach wie möglich machen. In Magdeburg machten die Radler aus dem Münsterland Station beim dortigen Enercon-Werk. Der größte deutsche Hersteller von Windkraftanlagen beschäftigt in der Region 2000 Mitarbeiter. Die Tour endete mit der Einfahrt in die Bundeshauptstadt. Am Brandenburger Tor nahm Wolfram Axthelm, Geschäftsführer des Bundesverbandes Erneuerbare Energie, die weit gereisten Radler und ihr „Goldenes Buch“ in Empfang.