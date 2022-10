Grablichter gibt es aus Automaten

Grablichter müssen Friedhofsbesucher in Hochmoor und Velen nun nicht mehr mitbringen oder auf dem Weg besorgen. Seit einigen Tagen gibt es am Friedhof in Hochmoor und am alten Friedhof in Velen Automaten, an denen Grablichter gekauft werden können, und zwar ökologische ohne Plastikanteil. Der Arbeitskreis „Plastikmüll auf Friedhöfen reduzieren“ der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul hat damit eines seiner großen Ziele erreicht.

Berge von Einweg-Grablichtern in den Containern auf den Friedhöfen waren es, die das Ehepaar Magdalene und Paul Heinze sowie Paul Heinzes Schwester Maria im vergangenen Jahr antrieben, eine Veränderung herbeizuführen. Schnell gründete sich der Arbeitskreis, der eine Alternative bieten wollte. Die ist jetzt umgesetzt worden.

„Grablichtautomat für ökologische Grablichter“ lautet die Bezeichnung für das Gerät in Edelstahl-Optik, das Bauhof-Mitarbeiter in der vergangenen Woche in Hochmoor aufgestellt haben. Die Weichen dafür sind bereits beim Ortstermin mit der Stadt Gescher Ende Juni gestellt worden. Kurzfristig hatten Mitarbeiter des Bauhofes eine Bodenplatte für den Automaten geschaffen und die Stadt Gescher hat nun mit der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul eine Nutzungsvereinbarung für einen Grablichtautomaten auf dem Friedhof getroffen.

Die Automaten für Hochmoor und Velen (alter Friedhof) wurden bestellt und Ende Juli 2022 geliefert. Es folgten die technische Abnahme und die Beschriftung der Automaten.

Bei den Automaten handelt es sich um rein mechanische Geräte ohne Strombedarf, die ausschließlich mit Münzen bedient werden können. Der Automat beinhaltet vier Ebenen à 21 Fächer. In der obersten Ebene kann man Grablichter mit Sturmdeckel für drei Euro erhalten. Eine Ebene tiefer gibt es Grablichter ohne Deckel für 2,50 Euro, und in den beiden unteren Ebenen die sogenannten Nachfüller für 1,50 Euro. Die Grablichter bestehen aus Glas, gefüllt mit rußfreiem Rapswachs, und können, nachdem sie nach etwa 50 Stunden ausgebrannt sind, mit den „Nachfüllern“ weiterbenutzt werden. Es fällt also kein Plastikmüll mehr an!

In naher Zukunft soll in der Nähe der Automaten ein „Spachtel“ angebracht werden, womit eventuelle Wachsreste leicht aus dem Glas entfernt werden können. Als Partner für dieses Angebot haben die Initiatoren „Büngern-Technik“ (Werkstatt für behinderte Menschen in Rhede und Bocholt) gewonnen – deren Mitarbeiter haben die Qualität der Grablichter in den letzten Wochen noch einmal verbessert.

Wichtig ist, dass man die Bedienungsvorgaben des Automaten beachtet und die Münzen in der vorgegebenen Reihenfolge hineingibt, heißt es. Für Störungen oder Probleme ist die „Notfall-Nr. 0157 5377 7325“ angegeben, welche im Wechsel von Mitgliedern des Arbeitskreises betreut wird. Wenn die ersten beiden Automaten in Hochmoor und Velen gut angenommen werden, wird der Arbeitskreis zwei weitere (für Ramsdorf und Velen, neuer Friedhof) nachbestellen. Über allem steht der Leitgedanke: „Nachhaltige Grablichter aus Glas, gefüllt mit Rapswachs aus der Region und gefertigt von Menschen mit Behinderung“. Damit leiste der Arbeitskreis einen kleinen Beitrag zur Reduzierung von Plastikmüll auf Friedhöfen.