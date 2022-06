„Graue Flecken“ sollen verschwinden

Gescher ist beim Thema Breitbandversorgung vergleichsweise gut aufgestellt, dennoch besteht Handlungsbedarf. Die Stadt will sich deshalb an einem kreisweiten Förderantragsprojekt beteiligen, bei dem Bund und Land 90 Prozent der Kosten tragen, um die letzten „grauen Flecken“ im Stadtgebiet mit Glasfaser zu versorgen. Im ungünstigsten Fall kämen Kosten von bis zu 880 000 Euro auf die Stadt zu. Im Ausschuss für Bauen, Planen, Stadtentwicklung und Digitalisierung am Mittwoch beleuchtete Katharina Schulenborg, Gigabitkoordinatorin des Kreises Borken, den Sachstand, den Status quo in Gescher und das weitere Verfahren. Bei einer Gegenstimme (SPD) votierte der Ausschuss dafür, sich am Antragsverfahren zu beteiligen. Endgültige Entscheidungen über Ausbau-Umfang und Kosten werden erst im Zuge der finalen Ausschreibungsphase getroffen.

Der Bund will, dass bis zum Jahr 2030 alle Haushalte und Unternehmen in Deutschland mit gigabitfähigen Anschlüssen versorgt sind. Deshalb stellen Bund und Land Milliarden bereit, von denen auch der Kreis Borken profitieren möchte. Auf diese Weise sollen „graue Flecken“ bei der Versorgung mit schnellem Internet (Anschlüsse unter 100 Mbit/s und ab 2023 alle nicht gigabitfähigen Anschlüsse) beseitigt werden. 15 Kommunen, darunter Gescher, haben sich an einem von Kreis und Wirtschaftsförderung (WFG) koordinierten Markterkundungsverfahren beteiligt. Auf dieser Basis wurden eine Netzplanung und verschiedene Szenarien mit den zu erwartenden „Wirtschaftlichkeitslücken“ erarbeitet.

In Gescher ist das Glasfasernetz bislang ausschließlich eigenwirtschaftlich ausgebaut worden. Aktuell, so Schulenborg, liege die Versorgungsquote bei 90,16 Prozent, die sich bis Ende 2024 noch leicht erhöhen werde. „8,9 Prozent des Stadtgebietes kommen für die Graue-Flecken-Förderung in Frage“, stellte Katharina Schulenborg fest. Dahinter verbergen sich, je nach Szenario, zwischen 265 und 426 Adresspunkte überwiegend im Außenbereich, aber auch in der Innenstadt. Für den aufgrund der aktuellen Richtlinien förderfähigen Ausbau im Szenario 2 (295 Adresspunkte) werden Kosten zwischen 5,7 und 8,8 Millionen Euro kalkuliert – zehn Prozent davon müsste die Stadt Gescher tragen.

Aus dem Ausschuss kamen viele Fragen und Hinweise. Wichtig war allen Fraktionen die Ausssage, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Euro ausgegeben werde. Grundsätzlich wurde die Beteiligung am Förderverfahren befürwortet. „Das ist ein guter Weg in die Zukunft“, urteilte Dominikus Bartusch (CDU). Auch Hans-Jürgen Gebker (Grüne) signalisierte Zustimmung: „Digitalisierung ist ein Kernanliegen der Grünen.“ Nico Charbon (UWG) sorgte sich um die Höhe der Investition und regte an, den tatsächlichen Bedarf der möglichen Anschlussnehmer vor endgültigen Beschlüssen abzufragen. Nur Andreas Langer (SPD) hielt die Beschlussvorlage für „nicht zustimmungsfähig“. Da werde dem Außenbereich in Gescher für sehr viel Geld ein Glasfasernetz übergestülpt, das viele Anwohner vielleicht gar nicht wollten.

Bürgermeisterin Anne Kortüm wertete die erfolgte Markterkundung und die Beteiligung am Förderverfahren als richtig. „Vom Ergebnis müssen wir uns dann überraschen lassen“, sagte sie. Gibt auch der Rat am 22. Juni sein Okay, wird die Stadt Gescher ihre Beteiligung am „Graue-Flecken-Programm“ vorantreiben und eine Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Borken und 14 weiteren Kommunen unterzeichnen.