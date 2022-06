Grünanlage neu erleben

Gescher

Die Münsterländer Picknicktage stehen in den Startlöchern und versetzen die Region vom 16. bis 19. Juni in Picknickstimmung. Unter dem Motto „Ich. Du. Wir. Das Münsterland feiert Picknick!“ sind auch Picknickbegeisterte aus Gescher dazu eingeladen, das Lebensgefühl des Münsterlandes beim Picknick im Stadtpark gemeinsam zu feiern. Start ist am Samstag (18. 6.) um 14.30 Uhr im Stadtpark Gescher.