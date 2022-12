Grundstücksverkauf vorgeschlagen

Folgt die Politik dem Vorschlag der Verwaltung, ist die Ansiedlung eines K+K-Marktes in Hochmoor wohl „gestorben“. Bislang sind vier städtische Baugrundstücke an der Velener Straße für die Ansiedlung eines großflächigen Lebensmittelmarktes freigehalten worden. Die Verwaltung geht angesichts der vom potenziellen Betreiber formulierten Bedingungen davon aus, dass eine Realisierung nicht möglich ist. Wie aus der Vorlage für den Bezirksausschuss hervorgeht, sollen drei der vier Flächen, insgesamt rund 2300 Quadratmeter groß, an Bauwillige veräußert werden. Das Eckgrundstück Velener Straße/Kardinal-von-Galen-Straße möchte die Stadt weiterhin für die Ansiedlung eines Dorfladens vorhalten.

Seit Jahren läuft die Diskussion um die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes. Wie berichtet, möchte K+K großflächige Märkte am Grenzlandring in Gescher und an der Velener Straße in Hochmoor errichten, unter Beibehaltung der Standorte Hofstraße und Stadtlohner Straße. Diese Bedingungen, so die Verwaltung unter Verweis auf die Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes, ließen sich derzeit nicht realisieren.

Gleichwohl halte die Verwaltung an dem Ziel fest, in Hochmoor einen „strukturprägenden Lebensmittelmarkt“ anzusiedeln. In der fachlichen Diskussion im Arbeitskreis, der die Erstellung des Konzeptes begleitet hat, seien die Aussichten dafür allerdings wegen der „fehlenden wirtschaftlichen Tragfähigkeit“ aufgrund der geringen Einwohnerzahl Hochmoors als gering eingeschätzt worden. Deshalb rückt das Thema Dorfladen wieder in den Fokus. Nach Bewertung aller Fakten rät die Verwaltung, drei der vier städtischen Baugrundstücke zu vermarkten, den Bau der Lärmschutzwand fortzuführen und das 1262 Quadratmeter große Eckgrundstück für einen etwaigen Dorfladen vorzusehen.

Bei der Dorfladen-Initiative in Hochmoor kommt diese Vorgehensweise nicht gut an. Sprecher Reinhold Röhling hätte sich vor Beschlussvorschlägen, wie sie die Verwaltung jetzt vorlegt, eine Vorabberatung im Bezirksausschuss gewünscht und hält wenig davon, die Baugrundstücke aus der Hand zu geben. Röhling: „Wir brauchen eine flexible Planungsgrundlage.“ Wenn nur noch das Eckgrundstück zur Verfügung stehe, verenge das den Korridor für die weitere Planung. Ziel der Initiative sei kein Kleinladen, sondern ein Großsortimenter mit 200 bis 300 Quadratmetern Verkaufsfläche im Genossenschaftsmodell. „Dafür haben wir ein förderfähiges Business-Konzept“, so Röhling. Förderanträge seien bislang wegen der K+K-Pläne nicht gestellt worden. Für Hochmoor, so Röhling, sei dies die „letzte Chance“, einen größeren Lebensmittelmarkt anzusiedeln. Sollte das K+K-Projekt vom Tisch sein, werde die Initiative sich sofort wieder kümmern. „Aber wir brauchen Spielraum und Rückendeckung“, fasst Röhling zusammen.

Mit Zurückhaltung reagierte die K+K-Zentrale in Gronau auf die neue Sachlage. „Wenn das so kommt, hat sich das Thema K+K in Hochmoor erledigt. Und das liegt nicht an uns“, so Projektleiter Manfred Guder. Zur weiteren Vorgehensweise werde er Rücksprache mit der Geschäftsleitung halten und auch das Gespräch mit der Stadt Gescher suchen.

