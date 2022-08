„Habe nie die Waffe ziehen müssen“

Für eine Sache ist Martin Waning nach gut 43 Jahren im Polizeidienst besonders dankbar: „Ich habe nie meine Dienstwaffe ziehen müssen“, sagt der Gescheraner. Das bleibt auch so, denn seine Waffe und alle anderen Ausrüstungsteile hat der 63-Jährige vor Kurzem abgegeben. Zum 1. Juli ist der Bezirksdienstbeamte in den Ruhestand gegangen – voller Vorfreude auf diesen neuen Lebensabschnitt, aber auch mit einem weinenden Auge: „Die Tätigkeit hier in Gescher, das war sicherlich meine schönste Zeit bei der Polizei“, blickt er zurück. Die Dienststelle an der Katharinenstraße in Gescher bleibt weiterhin mit zwei Beamten besetzt: Neben Holger Büscher, der seit 2020 hier tätig ist, wird sich Daniela Merten (45) aus Billerbeck als Waning-Nachfolgerin um die Sorgen und Nöte der Gescheraner kümmern. „Ich freue mich auf diese neue Aufgabe“, sagt die Hauptkommissarin.

Wie alles angefangen hat, weiß Martin Waning ganz genau: „Der frühere Gescheraner Dorfsheriff Emil Ploß hat meiner Mutter den Tipp gegeben, dass der Polizeidienst eine gute Sache ist“, erzählt Waning. Er habe diesen Rat befolgt, sich beworben und startete 1978 mit der Ausbildung in Münster und Selm-Bork. Danach kam er direkt zur Kreispolizeibehörde Borken und war für die Ahauser Wache 23 Jahre im Streifendienst tätig. „Da erlebt man schon einiges“, so Waning. So war er beispielsweise in die Polizeiarbeit nach Mordfällen in Vreden-Lünten und Stadtlohn eingebunden. Anfang 2004, als Hubert Schlemmer in den Ruhestand ging, bekam Waning die Stelle als Bezirksdienstbeamter in Gescher. Kontakt zu Bürgern, Vereinen und Einrichtungen halten, Ansprechpartner sein, das ist die Hauptaufgabe in diesem Job. Da geht es um Fahrraddiebstähle, Sachbeschädigungen oder Streitigkeiten zwischen Nachbarn. Haftbefehle werden manchmal vollstreckt, wenn Leute Geldforderungen nicht erfüllen können. „Aber da hilft oft ein klärendes Gespräch, bei dem sich zum Beispiel Ratenzahlungen vereinbaren lassen“, erzählt Waning. Insgesamt bedeute der Bezirksdienst viel Alltagsgeschäft, wenig Spektakuläres. Eine Ausnahme war der international gesuchte Scheckbetrüger, den Waning 2006 in der Volksbank entdeckte und zusammen mit dem Kollegen Harald Sommer festnehmen konnte.

Bei der Kriminalität gibt es in Gescher keine Auffälligkeiten. „Das ist hier kein Brennpunkt“, weiß Olaf Jürgens, Leiter des Bezirksdienstes Ahaus, zu dem auch die Dienststelle in Gescher zählt. Zugenommen habe lediglich die Internetkriminalität. Noch immer fallen Menschen auf den „Enkeltrick“, falsche Polizeibeamte oder WhatsApp-Maschen herein, trotz intensiver Aufklärung. „Und wenn sich die Leute dann melden, ist es oft zu spät“, so Waning.

Jungen Leuten würde der Gescheraner auch heute guten Gewissens empfehlen, zur Polizei zu gehen. „Das ist ein sicherer Job, bei dem man viel mit Menschen zu tun hat“, sagt er. Im Unterschied zu TV-Krimis seien die Fälle allerdings nicht immer innerhalb von 90 Minuten gelöst... Das Mehr an Freizeit weiß er sinnvoll zu nutzen. „Dafür sorgen schon meine vier Enkel“, schmunzelte der ehemalige Hauptkommissar. Und Kontakt zu seinen Kollegen im Bezirksdienst hält er sowieso. „Wir greifen gerne auf sein Hintergrundwissen zurück“, sagen die Ex-Kollegen.

Seit dem 1. Juli sitzt Daniela Merten an Wanings altem Schreibtisch. Die Billerbeckerin hat ihre Polizeiausbildung in Bochum gemacht und war dann in Köln, Coesfeld und Borken tätig. Gescher kennt sie schon von einer längeren Hospitanz – und freut sich auf die vielen Kontakte mit Bürgern.