Habenzinsen wieder im Kommen

Angesichts der Energiekrise und der Turbulenzen an den Finanzmärkten ist dieses Fazit schon bemerkenswert: „Wir haben unsere Betriebsziele erreicht und blicken positiv gestimmt nach vorne“, erklärt Vorstandsvorsitzender Dr. Carsten Düerkop am Freitag beim Jahrespressegespräch der VR-Bank Westmünsterland eG auf dem d.velop-Campus. Nahezu alle Kennzahlen hat die Genossenschaftsbank noch einmal gesteigert. Und mit Blick auf den weiter steigenden Leitzins gehören nicht nur Negativzinsen der Vergangenheit an – die Kunden dürfen auch zunehmend wieder mit Guthabenzinsen rechnen.

„Wir haben jetzt schon etliche Produkte wieder mit Habenzinsen versehen“, antwortet Vorstand Matthias Entrup auf eine Nachfrage unserer Zeitung. „Kernproblem“ sei jedoch die Inflationsrate um acht Prozent und der reale Kaufkraftverlust, erläutert Entrup weiter.

„Region stärken – Potenziale nutzen“ – unter dieses Motto stellt die VR-Bank das Jahr 2023. Im vergangenen Jahr hat sie ihr betreutes Kundengeschäftsvolumen – „die für uns relevante Größe“, so Entrup – erneut gesteigert: um 270 Mio. auf 6,9 Mrd. Euro (plus 4,1 Prozent). Diese wichtige Kennzahl setzt sich zusammen aus den Kundenkrediten über 3,3 Mrd. Euro (plus 6,1 Prozent) und den Geldanlagen der Kunden in Höhe von 3,6 Mrd. Euro. Die Bilanzsumme stieg auf 3,47 Mrd. Euro (plus 6,4 Prozent).

Wegen gestiegener Baukosten und erhöhter Zinsen sei die Nachfrage nach Neubaufinanzierungen im zweiten Halbjahr 2022 rückläufig gewesen. „Die durchschnittliche Belastung für Baufinanzierungen ist um 800 bis 1000 Euro monatlich gestiegen“, informiert Entrup. Trotzdem liege die Zahl der Kreditanträge mit über 3100 nahezu auf dem Vorjahresniveau – genau wie das operative Betriebsergebnis (vor Bewertung), das bei rund 25. Mio. Euro liegt und nicht nur den rund 110 000 Kunden, sondern auch den 374 „hoch engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“ zu verdanken sei.

Verhandlungen über Fusionen mit anderen Kreditinstituten gebe es derzeit nicht, sagt Düerkop. Gespräche mit anderen Banken, „die den Blick in die gleiche Richtung richten“, will der Vorstandsvorsitzende aber nicht ausschließen. „Wir sind für Entwicklungen immer offen. Das entscheidende Kriterium ist: Was wird für unsere Mitglieder und Kunden besser?“, hebt Düerkop hervor. „Wir blicken trotz veränderter Rahmenbedingungen optimistisch in die Zukunft“, ergänzt Vorstand Matthias Entrup.