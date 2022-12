„Habt Mitmenschen nicht vergessen“

„Nach zwei Jahren Pause freuen wir uns sehr, wieder hier bei Euch in Gescher zu sein“, begrüßte der Nikolaus die Menschenmenge. Er erinnerte daran, dass Corona den Alltag sehr beeinflusst habe und es für alle nicht immer ganz einfach war. Auch der Krieg in der Ukraine sei schlimm und die Bevölkerung leide dort sehr. „Lasst uns alle zusammen hoffen, dass der Krieg dort schnell ein Ende hat“, sagte der Nikolaus. In dieser schwierigen Zeit sei allen bestimmt klar geworden, was das Wichtigste im Leben ist: Gesundheit, Frieden, die Familie und Freunde.

„Hier in Gescher macht ihr das richtig gut und habt eure Mitmenschen nicht vergessen“, lobte der Nikolaus. Ein Beispiel dafür sei die Unterstützung für Patenkinder in Afrika. Die 10-jährige Yandé Sene sei schon das dritte Kind, das die Gescheraner unterstützten und ihm den Schulbesuch ermöglichten. Im vergangenen Jahr sei dafür der tolle Betrag von 860 Euro zusammengekommen. Mit diesem Geld konnte nicht nur Familie Sene mit Reis und Kleidung unterstützt werden, sondern es wurden auch Bücher und Schulmaterialien für die Schule angeschafft, die Yandé besucht. In vielen Briefen hätten sich alle bei den Gescheranern bedankt. Und der Nikolaus appellierte: „Helft mit, dass Yandé und die Familie jeden Tag satt zu essen haben und euer Patenkind auch weiterhin die Schule besuchen kann.“ Jeder Cent sei wichtig und komme an, versicherte er. Und so manche Münze oder gar Geldschein wanderte dann in die Sammeldose.

Gesungen wurde natürlich auch: „Lasst uns froh und munter sein“, stimmte der Mann im roten Mantel an und freute sich, dass die große Menge auf dem Schulhof sofort mitmachte. Und dass sich wieder einige Kinder trauten, spontan Verse und Liedzeilen vorzutragen, versteht sich von selbst.

Letzter Höhepunkt war die Ausgabe der Stutenkerle. Die Helfer von Jugendfeuerwehr und DRK hatten alle Hände voll zu tun, um 1200 Backwerke zu verteilen. Marie (5) probierte sofort: „Mmh, lecker“, strahlte die Kleine.