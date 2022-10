„Hand in Hand“ zum bunten Schulhof

Durch die Bank begeistert zeigten sich die Mitglieder des Ausschusses für Generationen, Familie, Bildung, Kultur und Sport am Mittwochabend sowohl von den Plänen zur Gestaltung des Pankratiusschulhofs als auch vom neuen Namen „Grundschulverbund Hand in Hand“, der den bisherigen Namen „Grundschulverbund Pankratiusschule/Schule auf dem Hochmoor“ ablösen soll. Einstimmig fiel beiderseits das Votum aus. Andreas Benning vom Förderverein der Schule stellte die Pläne der Schulhof-AG vor, damit die „wunderschöne neue Schule“ nun auch einen bunten Schulhof bekommt.

„Der kleine Schulhof soll ballfrei bleiben“, erläuterte der Fördervereinsvorsitzende. Im hinteren Bereich finden die gesponserten Hochbeete (wir berichteten) für Salat und Kräuter Platz. Außerdem soll es dort zusätzlich zu der Nestschaukel, der Kletterwand und dem Sandkasten auch noch eine Reckstange und einen Kletterparcours mit Gummiboden geben. „Drei Bänke bieten die Möglichkeit, sich dort mit einer ganzen Schulklasse hinzusetzen“, führte Benning aus.

Der große Schulhof vorne soll im hinteren Bereich, wo jetzt noch Fahrradbügel stehen, Fußballtore und Basketballkörbe bekommen. Außerdem sind Tischtennisplatten und ein Surpriseball-Gerät an der Seite geplant. Der Boden werde professionell gestaltet mit einem Kompassfeld, einem Ziffernblatt, einem Mensch-ärgere-dich-nicht-Feld, der Deutschlandkarte, einem Hinke-Pinke-Spiel und einem doppelt gespiegelten Parcours in der Mitte. „Die Bemalung ist für 15 Jahre auf Abrieb fest“, so Benning, der auch für wartende Buskinder eine Chance sieht, sich künftig sinnvoll zu beschäftigen. Einen Container für den Spielgeräteverleih (zum Beispiel Pedalos) will der Förderverein mithilfe von Sponsoren errichten. Die Schulhof-Fläche bleibe frei und könne auch am Wochenende von Kindern genutzt werden.

„Da steckt insgesamt ein Konzept hinter“, lobte Matthias Homann (UWG) auch das ehrenamtliche Engagement. Anne Hauling (FDP) zeigte sich überzeugt und „sehr froh, dass die Asphaltwüste verschwindet“. Sie erkundigte sich außerdem nach der Priorisierung. „Für mehr Ruhe im hinteren Schulhof müssen dort zunächst die Bälle raus“, antwortete Benning. „Die Bemalung kann wegen kalter Temperaturen erst ab April durchgeführt werden.“

„Sehr begeistert“ war auch Angelika Dapper-Schneider (Grüne). Rita Hölker (SPD) wollte wissen, für welche Veranstaltungen die vordere Fläche denn frei bleiben müsse. „Können solche Zelte nicht auch woanders hin?“ Erste Beigeordnete Kerstin Uphues antwortete, dass „die Fläche noch als Gemeinbedarfsfläche ausgewiesen“ sei. „Das müsste man dann noch verändern.“

„Wenn wir das so auf den Weg bringen können, wären wir schon ein ganzes Stück weiter. Aber wenn künftig noch mehr geht, gerne“, meinte Andreas Benning. Und noch eine gute Nachricht hatte Uphues: In 2023 werden statt 10 000 nun 15 000 Euro für die Schulhofgestaltung in den Haushalt eingestellt.