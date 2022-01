Heizung leistet schon gute Dienste

Bis zum (hoffentlich) planmäßigen Rückrundenstart der Fußballer im Februar soll alles fertig sein. Bis dahin sind es weniger die Sportler, die sich im SuS-Clubheim an der Landsbergstraße tummeln, sondern meist Handwerker. „Die neue Heizung ist schon eingebaut“, freut sich SuS-Vorsitzender Marc Jaziorski. Hochmoors größter und ältester Verein profitiert bei der Clubheim-Sanierung vom Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“, das vom Land NRW aufgelegt worden ist. Von insgesamt 300 000 Euro, die nach Gescher fließen, bekommt der SuS 68 000 Euro. Weitere Empfänger sind SV Gescher, TV Gescher und FC Fiat.

Anfang der 90er Jahre – die Tennisplätze waren vorher da – ist das Clubheim errichtet worden. Die Bausubstanz ist noch gut, aber energetisch und optisch ist das „Innenleben“ in die Jahre gekommen. Auslöser für konkrete Sanierungsüberlegungen war eigentlich ein anderes Projekt: „Als wir unseren Hybridrasenplatz gebaut haben, hat sich der Verein verpflichtet, 80 000 Euro an Eigenleistung zu erbringen“, so Jaziorski. Die Idee war, diese Summe aufzuteilen auf den Platz-Bau und eine energetische Sanierung des Clubheims. Ihr Soll übererfüllt haben die SuS-Mitglieder schon beim Bau des Sportplatzes. Für das andere Projekt kam das Förderprogramm des Landes gerade recht. Der SuS ermittelte Kosten von 93 000 Euro und freute sich, als schließlich 68 000 Euro bewilligt wurden. Die Verteilung der zugewiesenen Mittel erfolgte über den Stadtsportverband.

Die neue Gasheizung versieht bereits ihre Dienste. „Wir haben jetzt drei Heizkreise, sodass sich alles viel besser regulieren lässt“, erläutert Ferdi Greving, stellvertretender SuS-Vorsitzender. In den ersten Wochen des neuen Jahres soll eine Solaranlage zur Unterstützung der Warmwasseraufbereitung angeschlossen werden. Außerdem werden die Duschen auf einen zeitgemäßen Stand gebracht – mit Selbstschlussventilen, wie sie heutzutage üblich sind. Das dürfte den Wasser- und Energieverbrauch spürbar reduzieren, hoffen die SuS-Verantwortlichen.

Außerdem fehlt es im Clubheim an einer barrierefreien Toilettenanlage. Hier soll im Clubheimbereich zumindest ein WC geschaffen werden, das von Rollstuhlfahrern genutzt werden kann. Bei steigenden Baukosten hofft Jaziorski, dass sich alles mit Gesamtkosten von 93 000 Euro stemmen lässt. Bei Abbrucharbeiten könne etwas Eigenleistung eingebracht werden, ansonsten blieben nur der Rückgriff auf Eigenmittel und Zuschüsse aus anderen Töpfen. So habe die „Aktion Mensch“ bereits einen Zuschuss für die behindertengerechte Toilette in Aussicht gestellt. Ein weiteres Projekt, das der SuS eher mittelfristig umsetzen möchte, ist die Schaffung einer dritten Umkleidekabine, um auch den Fußballerinnen gute Bedingungen bieten zu können.

Froh ist der Vorstand des Spiel- und Sportvereins Hochmoor, dass ihm Mitglieder und Sponsoren auch im zweiten Pandemie-Jahr die Treue gehalten haben. Für 2022, da sind sich Jaziorski und Greving einig, steht eine Normalisierung des Vereinslebens ganz oben auf der Wunschliste.