Helfer erleben Gänsehaut-Momente

Noch heute bekommt Christian Nolte Gänsehaut, wenn er an das Erlebte vor gut einem Jahr denkt. Der Chef der hiesigen Feuerwehr zählte im Juli 2021 mit weiteren Kollegen aus Gescher zu den ersten Einsatzkräften, die in die überfluteten Gebiete des Rhein-Sieg-Kreises ausrückten. „Wir hatten damit gerechnet, einige Keller leerpumpen zu müssen. Aber als wir in Odendorf angekommen waren, ging es um aktive Menschenrettung“, blickt Nolte zurück. In einem Fall kam jede Hilfe zu spät – in einem Keller entdeckten die Helfer einen älteren Mann, ertrunken. Dazu ein Ausmaß an Zerstörung im Ort, das sich niemand hatte vorstellen können. In fast vier Jahrzehnten bei der Feuerwehr habe er nichts Schlimmeres erlebt. Nolte und drei weitere Feuerwehrkollegen nahmen am vergangenen Wochenende an einer Gedenkfeier für die Flutopfer in Swisttal teil und besuchten anschließend den Ortsteil Odendorf. Dorthin gibt es seitens der Feuerwehr Gescher viele Kontakte, „teilweise sind Freundschaften entstanden“, sagt Nolte.

Ein Bild der Verwüstung: So sah ein zentraler Punkt in Odendorf unmittelbar nach der Flutkatastrophe vor gut einem Jahr aus.

Riesengroß war und ist die Not der Menschen in den Flutgebieten. In Odendorf, so Nolte, sei die Infrastruktur mit Straßen und Brücken wiederhergestellt, aber in den Wohnhäusern sei oft maximal ein Viertel der Sanierung geschafft. Ungeachtet aller Zusagen sei der bürokratische Aufwand enorm. „Dieser Papierkrieg bringt die Leute an ihre Grenzen“, so Nolte. Er habe mit einem älteren Ehepaar gesprochen, das seit einem Jahr im Wohnmobil lebt – ihr Haus sei ein Rohbau. Eine andere Familie lebe beengt im Obergeschoss, weil im Erdgeschoss gerade erst der Estrich verlegt sei.

Und der Papierkram ist nicht die einzige Hürde. Die derzeit explodierenden Baustoffpreise machen gerade auch den Menschen in den Flutgebieten zu schaffen und werfen manche Kalkulation und Versicherungs-Zusage über den Haufen. Bei der Umsetzung fehlt es an Handwerkern. „Und wenn man Pech hat, kommt zusätzlich noch das Denkmalamt mit Auflagen“, verweist Nolte auf die vielen Fachwerkhäuser in Odendorf.

Trotz dieser Erschwernisse habe beim jüngsten Wiedersehen mit Grillen eine fröhliche Stimmung geherrscht. Die Katastrophe habe die Leute zusammengeschweißt und gezeigt, dass bürgerliche Selbsthilfe funktioniere. Das mache Mut. Neben Nolte nahmen Steffen Kemna, André Luters und Johanna Kloster am Besuch in Odendorf teil – allesamt Helfer der ersten Stunde. Viel Dankbarkeit hätten die Vertreter der Feuerwehr Gescher dort erlebt. Die vielfältige Unterstützung, die Kameraden vor Ort geleistet hätten, sei unvergessen. Die Gescheraner haben Hilfsgüter gesammelt und nach dorthin gebracht, wochenlang praktische Hilfe geleistet und eine Spendenaktion gestartet. Rund 30 000 Euro sind dabei zusammengekommen und den Betroffenen vor Ort direkt ausgezahlt worden. „Wir haben beispielsweise die Familie des Mannes, den wir tot geborgen haben, bei den Beerdigungskosten unterstützt“, berichtet Nolte. Wer jetzt noch spenden wolle, können das über das „Team Münsterland“ tun. Sehr geholfen hätten auch die Baumaterialien, die nach dem Abbau des Impfzentrums in Nordvelen ins Flutgebiet geschafft worden seien. Manche OSB-Platte von hier, mit denen Häuser provisorisch winterfest gemacht wurden, sei heute noch in den Fensteröffnungen zu sehen.

Mit dem Einsatz in Odendorf, aber auch mit den Besuchen danach seien „viele emotionale Momente“ verbunden, berichtet Nolte. Sicherlich werde die Feuerwehr Vertreter des Bürgervereins Odendorf auch mal nach Gescher einladen.