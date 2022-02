Herzstück erfolgreich eingebaut

Ein Dreivierteljahr nach dem ersten Spatenstich für das neue Wasserwerk der Stadtwerke Gescher in Nordvelen ist die Filterhalle nun mit fünf grünen Kesselriesen bestückt. „Das war Millimeterarbeit“, zeigt sich Stadtwerke-Geschäftsführerin Ursula Boes beeindruckt von der geglückten Montage. Die Behälter sind mit einem Schwerlasttransport von Kreuztal im Siegerland früh morgens um vier Uhr auf dem Baustellengelände in unmittelbarer Nachbarschaft des alten Wasserwerks angeliefert worden.

Die Monteure bringen alle Behälter in Millimeterarbeit an ihre Plätze.

Zwei Kräne sind notwendig, um die jeweils zwölf Tonnen schweren Filterbehälter durch die noch luftige Dachkonstruktion langsam abzusenken, um sie dann auf dem Hallenboden zu platzieren. André Bahlcke (Holinger Ingenieure GmbH aus Moers) und Joachim Alberding, Technischer Leiter der Stadtwerke Gescher, begleiten die Arbeiten, die binnen fünf Stunden bei bestem Wetter durchgeführt werden können. „Bei Windböen wäre das alles so nicht möglich“, sagt Ursula Boes.

Rund 5,3 Millionen Euro investiert die Stadtwerke Gescher GmbH in das neue Wasserwerk, das Anfang 2023 in Betrieb gehen soll. Damit werde die Grundlage dafür geschaffen, dass die Gescheraner auch in den nächsten sechs Jahrzehnten mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser versorgt werden, betont die Stadtwerke-Geschäftsführerin. Allein die nun verbauten Filterkessel haben ohne Filtermaterial und Anschluss von Rohrleitungen und Armaturen einen Lieferwert von 320 000 Euro, verrät Diplom-Ingenieur Bahlcke.

Die drei Enteisenungsfilterbehälter haben einen Durchmesser von jeweils 4,20 Metern mit einem Fassungsvermögen von 60 000 Litern. Die zwei Entsäuerungsfilterbehälter haben einen Durchmesser von 3,50 Metern. Darin wird der pH-Wert des Wassers angehoben. Bis zu 270 000 Liter Wasser können demnächst stündlich durch die gesamte Anlage fließen. Es gibt in der Filterhalle Platz für einen möglichen weiteren Entsäuerungsfilterbehälter. Doch zunächst freut sich Ursula Boes darüber, dass die fünf neuen Kessel im Vergleich zu den Behältern im alten Wasserwerk, das direkt nebenan steht, gut zugänglich sind und ein Behälter bei Bedarf auch abgeschaltet werden könne. Dann gebe es immer noch genügend Reserve, um die Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigem Trinkwasser sicherzustellen. Denn das sei das oberste Ziel der Baumaßnahme, der eine dreijährige Planungs- und Entscheidungsphase vorangegangen sei.

Das alte Wasserwerk in Nordvelen ist 1953/54 auf einem Erbpachtgrundstück erbaut worden und in die Jahre gekommen. Die Technik ist 1983 erneuert worden. Die Kapazitäten sind begrenzt, und ein längerfristiger Behälterausfall wäre nicht kompensierbar, heißt es. 160 Kubikmeter (160 000 Liter) in der Stunde sind mit der alten Anlage maximal zu schaffen.

Besonders an Hitzetagen im Sommer, wenn der Trinkwasserbedarf hoch sei, werde es knapp, erläutert die Stadtwerke-Geschäftsführerin die Gründe für den Neubau, dessen Kosten sich nun unter anderem wegen der Rohstoffverteuerung und der vollautomatisierten Technik von ursprünglich 4,2 auf 5,3 Millionen Euro erhöht hätten.

„Das Wasser wird nach dem modernsten Verfahren aufbereitet“, betont André Bahlcke. Die Zwei-Komponenten-Beschichtung im Inneren der Kessel sorge für eine hohe mikrobiologische Unbedenklichkeit. Nach der Aufbereitung fließt das Wasser, das aus den Halterner Sanden stammt, über eine vier Kilometer lange Transportleitung in einen Wasserspeicher mit einem Fassungsvermögen von 3000 Kubikmetern, in die sogenannte Druckerhöhungsstation. Diese steht auf einem Gelände an der Alten Feldmark in Gescher nahe der Bundesstraße 525.

Nach dem erfolgreichen Einbau der Kessel zeigt sich auch der Stadtwerke-Mitarbeiter Gerald Harmuth (Monteur) erleichtert, dass das Herzstück des Wasserwerks sicher verpflanzt ist und ab 2023 schlagen wird. Wenn das neue Wasserwerk in Betrieb genommen wird, wird die alte Anlage nebenan abgerissen.

Doch die silberglänzenden Buchstaben des Schriftzugs „Wasserwerk Gescher“ über dem Eingang des Altbaus will Ursula Boes in den Neubau hinüberretten. Darüber freut sich auch Willi Preckel, ehemals Monteur und jetzt Rentner, der sich das außergewöhnliche Spektakel des Kesseleinbaus nicht entgehen lassen wollte.