Hilfe auf vier Pfoten für Leandra

Leandra hat einen großen Wunsch. Sie möchte endlich ihre Berthe, eine einjährige Labradorhündin, wieder in die Arme schließen. Für die Elfjährige ist das Tier weit mehr als eine Spielgefährtin. Berthe wird zur Autismusbegleithündin ausgebildet, sodass sie Leandra den Alltag in Zukunft erleichtern kann.

Leandra Welp hat Berthe, die zur Autismusbegleithündin ausgebildet wird, bereits beim ersten Kennenlernen in ihr Herz geschlossen.

Für Leandras Eltern, Sandra und Tobias Welp, ist die Hündin ein Glücksfall. Denn die Familie hat zuvor eine Odyssee erlebt. „Wir haben von Anfang an gespürt, dass sich unsere Tochter anders entwickelt als andere Kinder“, erinnert sich Sandra Welp an die ersten Lebensjahre ihrer erstgeborenen Tochter. „Der Weg zur Diagnose war lang und hart. Als Leandra sieben Jahre alt war, bekamen wir die Diagnose: frühkindlicher Autismus mit tiefgreifender Entwicklungsverzögerung“, sagt Sandra Welp.

Weil Leandra damals noch nicht gesprochen hat, hat sich die Familie auf den Weg zur Messe „Reha Care“ in Düsseldorf gemacht, um sich nach einem sogenannten Talker, nach einem tragbaren Sprachcomputer, zu erkundigen. „Dort hatten wir dann den ersten Kontakt zum Verein Rehahunde Deutschland“, erinnert sich Sandra Welp. Danach reiste Familie Welp spontan zu einem Besuch nach Rostock. Für Leandra bedeutete die 500 Kilometer lange Reise Stress, weil sie mit neuen Situationen schlecht umgehen kann. Als sie dann aber die einjährige Labradorhündin Berthe kennengelernt hatte, strahlte diese auf Leandra so eine Ruhe aus, dass ihre Welt wieder in Ordnung war.

„Sofort war Leandra entspannt und auf Berthe konzentriert“, sagt Sandra Welp. Sie und ihr Mann seien von diesem Erlebnis so gerührt gewesen, weil sie das bei ihrer Tochter noch nie so schnell geschafft haben. Die Entscheidung für die Ausbildung eines Autismusbegleithundes war dann schnell gefallen.

Aktuell absolviert Berthe eine Grundausbildung bei einer Patenfamilie und kommt dann ab Herbst dieses Jahres zu einer Hundetrainerin. Wenn alles gut läuft, kann Leandra ihre Berthe im Herbst 2023 in Gescher wieder in die Arme schließen. Dann wird Berthe zum neuen Mitglied von Familie Welp.

Berthe wird Leandra durch ihre spezielle Ausbildung beruhigen, wenn sie die Reize der Umwelt und ihres Umfeldes überfluten. Sie wird lernen, Leandras stereotype Verhaltensmuster zu unterbrechen und selbstverletzendes Verhalten zu verringern. Durch ihren Körperkontakt wird sie Leandra erden und ihr so bei ihren Einschlafstörungen helfen. Berthe wird das Mädchen im Straßenverkehr sichern, da beide durch eine Autismusleine verbunden sein werden und sie somit Leandras Hinlauftendenzen verhindern kann. Durch gezielte Übungen können Leandras Grob- und Feinmotorik, ihre kognitiven Fähigkeiten wie auch ihre sprachliche Kompetenz gefördert werden. Die Labradorhündin wird die junge Glockenstädterin bei ihrer Alltagsroutine unterstützen und immer für sie da sein.

Die Kosten für diese intensive Ausbildung belaufen sich auf 35 500 Euro. „Leider unterstützen die Krankenkassen Assistenzhunde nicht, und diesen Betrag können wir als Familie nicht alleine aufbringen“, sagt Sandra Welp. Deshalb hofft Familie Welp auf Unterstützung. Jede Spende helfe, Leandras großen Wunsch zu erfüllen.